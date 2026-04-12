Το Ισραήλ συνεχίζει αδιάκοπα να βομβαρδίζει τον Λίβανο, προκαλώντας δεκάδες θανάτους, τραυματισμούς και καταστροφές στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Κυριακή του Πάσχα σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Μααρούμπ στην περιοχή της Τύρου του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).

Παράλληλα, ακόμη πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Κάνα, στο νότιο τμήμα της χώρας, από τα πυρά των IDF. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που πραγματοποιούνταν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν για την εξέλιξη του πολέμου, έπληξαν την πόλη Τεφάχτα, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους.

Τέλος, σύμφωνα με το Al Jazeera το Ισραήλ στόχευσε και σε άλλες πόλεις του νότιου Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Κάφρα, Χάρις, Ρατσάφ και Σρεμπίνε.

Πάνω από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου

Τουλάχιστον 2.020 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Με βάση αυτόν τον νέο απολογισμό, στους νεκρούς περιλαμβάνονται 248 γυναίκες, 165 παιδιά και 85 μέλη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 6.436.

Υπενθυμίζεται πως το γραφείο του προέδρου του Λίβανου, Ζοζέφ Αούν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αξιωματούχοι από τον Λίβανο, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον «για να συζητήσουν την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός και την ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ».