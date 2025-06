Διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κατάληψη του ιστιοφόρου Madleen, που είχε σκοπό να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σπάζοντας τον αποκλεισμό, από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό.

Οι ακτιβιστές που επέβαιναν στο ιστιοφόρο, μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ ενόψει των επαναπατρισμών τους, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Όσοι αρνηθούν να υπογράψουν τα έγγραφα απέλασης και να εγκαταλείψουν το Ισραήλ θα προσαχθούν ενώπιον δικαστικής αρχής, όπως προβλέπει η ισραηλινή νομοθεσία» προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκρισή της για να επαναπατριστούν, τόνισε το ΥΠΕΞ.

Το πλοίο κατελήφθη ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα περίπου 30 ναυτικά μίλια από τη Γάζα. Σε πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται οι 12 ακτιβιστές – ανάμεσα τους και η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπερκ – να σηκώνουν τα χέρια ψηλά τη στιγμή που κάνει έφοδο το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ.

Gaza freedom flotilla ship Madleen, due to enter Palestinian waters at around 2am local time Monday, has been intercepted by Israeli vessels and quadcopter drones in international waters. The ship has been sprayed with an unknown substance; crew are reporting the ship is being… pic.twitter.com/mpMxGckfMQ

— WikiLeaks (@wikileaks) June 9, 2025