Το Ισραήλ θα επιτρέψει να εισέρχεται «ελάχιστη» ποσότητα καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας που κρίνει ότι είναι «απαραίτητη για να αποφευχθεί η κατάρρευση» των υπηρεσιών ανθρωπιστικής φύσης και το «ξέσπασμα επιδημιών» στον παλαιστινιακό θύλακο όπου διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η ελάχιστη ποσότητα θα καθορίζεται περιοδικά από το πολεμικό (υπουργικό) συμβούλιο», ανάλογα με «την ανθρωπιστική κατάσταση», διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του κ. Νετανιάχου μέσω X (του πρώην Twitter).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The Security Cabinet, this evening, approved the recommendation of the War Cabinet to allow a minimal supplement of fuel – necessary to prevent a humanitarian collapse and the outbreak of epidemics – into the southern Gaza Strip.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 6, 2023