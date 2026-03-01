Το Ισραήλ τρολάρει τον Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ μετά την είδηση του θανάτου του.

Ο Χαμενεΐ είχε κάνει μια ανάρτηση πριν από 12 χρόνια, στην οποία έκανε λόγο για το τέλος της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Μέρα με τη μέρα, το ισραηλινό καθεστώς πλησιάζει όλο και περισσότερο στην κατάρρευση και την εξόντωση», είχε αναφέρει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν και είχε προσθέσει στην ανάρτησή του φωτογραφία με το αστέρι του Δαβίδ να αποτελείται από σπασμένα παγάκια που λιώνουν.

Η παλιά ανάρτηση του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ:

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έκαναν αναδημοσίευση εκείνης της ανάρτησης γράφοντας: «Το μόνο που εξοντώθηκε ήσουν εσύ…» και χλευάζοντας τον.

Η ανάρτηση των IDF:

The only thing annihilated was you… https://t.co/RbFET8WILn — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Λίγο νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

«Ο Αλί Χαμενεΐ έγινε στόχος μιας ακριβούς, μεγάλης κλίμακας επιχείρησης που πραγματοποίησε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από ακριβείς πληροφορίες των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων, ενώ βρισκόταν στο κεντρικό συγκρότημα ηγεσίας του στην καρδιά της Τεχεράνης, όπου βρισκόταν μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους», ανέφερε ο στρατός.