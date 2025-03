Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το βράδυ χθες Παρασκευή ότι βομβάρδισαν δύο στρατιωτικές βάσεις στην κεντρική Συρία, η μια εκ των οποίων βρίσκεται στην Παλμύρα, λίγη ώρα αφού η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για ισραηλινές επιδρομές στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της πόλης αυτής.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «έπληξε πριν από λίγο στρατηγικές στρατιωτικές δυνατότητες που απέμεναν» στις συριακές στρατιωτικές βάσεις «της Τάντμορ» (σ.σ. της Παλμύρας) και «T4» (αεροπορική βάση Τίγιας, περίπου σαράντα χιλιόμετρα δυτικά της Παλμύρας), σύμφωνα με ανακοινωθέν τους.

«Στρατιωτικά αεροσκάφη του Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα στοχοποιώντας το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Παλμύρας», ανέφερε από την πλευρά του νωρίτερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Έγιναν τουλάχιστον τέσσερα πλήγματα στο αεροδρόμιο, όπου στρατωνίζονταν δυνάμεις προσκείμενες στις συριακές αρχές, διευκρίνισε η ΜΚΟ, που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

#Israel reportedly carries out massive attack on military airport in central #Syria. pic.twitter.com/ISRqRJO7bg

— Qatar Times (@Qatartimes_) March 21, 2025