Δύο ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις κεντρικού νοσοκομείου της Γάζας, τα ξημερώματα της Κυριακής (13/4), καταστρέφοντας το τμήμα επειγόντων περιστατικών και την υποδοχή, καθώς και άλλες δομές σύμφωνα με όσα ανέφεραν γιατροί του ιδρύματος.

Breaking | Al-Ahli Baptist Hospital, which had been providing critical care to civilians in Gaza City amid the ongoing war, has been completely knocked out of service following Israeli airstrikes. pic.twitter.com/LT5ZJsQkLd — Quds News Network (@QudsNen) April 12, 2025

Αξιωματούχοι υγείας στο νοσοκομείο Βαπτιστών Αλ Αχλί Άραμπ εκκένωσαν το κτήριο και απομάκρυναν τους ασθενείς αφού ένα άτομο ανέφερε πως έλαβε ένα τηλεφώνημα από κάποιον που δήλωσε ότι είναι μέλος των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας λίγη ώρα πριν την επίθεση.

Watch | Moments when Israeli occupation targeted Al-Ahli Baptist Hospital, destroying both the emergency department and reception area.

Following the evacuation, wounded patients were left lying in the streets. Additional threats have been made against the hospital, which was… pic.twitter.com/YquWVsCaSM — Quds News Network (@QudsNen) April 13, 2025

Από τους βομβαρδισμούς δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Γάζας, ενώ το Ισραήλ δεν έκανε κανένα σχόλιο για το χτύπημα.

The massive destruction following the Israeli airstrikes on Al-Ahli Baptist Hospital. pic.twitter.com/8XEKhOk3ks — Quds News Network (@QudsNen) April 13, 2025

Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα, έδειχναν δεκάδες εκτοπισμένες οικογένειες να εγκαταλείπουν το κτήριο. Μάλιστα διακρίνονταν κάποιοι να σέρνουν νοσοκομειακά κρεβάτια στα οποία βρίσκονταν άρρωστοι συγγενείς τους.

Σύμφωνα με το Al Jazeera δεκάδες τραυματίες και ασθενείς έχουν απομακρυνθεί και βρίσκονται στους δρόμους γύρω από το νοσοκομείο χωρίς καταφύγιο ή ιατρική περίθαλψη.

Urgent | The Israeli occupation army threatens to bomb the Baptist Hospital in central Gaza City and demands its immediate evacuation. pic.twitter.com/a2VL9L3WoA — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 12, 2025

Παράλληλα εκατοντάδες ασθενείς, γιατροί και εκτοπισμένες οικογένειες που είχαν καταφύγει στο ίδιο το νοσοκομείο τώρα έχουν αναγκαστεί να φύγουν, πιθανότατα χωρίς να έχουν κάπου να πάνε.

عشرات المرضى والجرحى يفترشون الأرض في شوارع محيطة بالمستشفى المعمداني بمدينة غزة، عقب قصف إسرائيلي أدى إلى دمار واسع في عدد من مبانيه. pic.twitter.com/hFMsyVNh6z — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 13, 2025

«Το Νοσοκομείο Βαπτιστών, το οποίο περιλαμβάνει πολλά εξειδικευμένα τμήματα, είχε εκατοντάδες ασθενείς και τραυματίες, ιατρικό προσωπικό και συνοδούς τη στιγμή της στοχοποίησης και παρέχει υπηρεσίες υγείας σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους στις επαρχίες της Γάζας και της βόρειας Γάζας», ανέφερε στην ανακοίνωσή του, το κυβερνητικό γραφείο μέσων ενημέρωσης της Χαμάς.

Ακόμα στην ανακοίνωση καταδίκασε την επίθεση ως «ειδεχθές και βρώμικο έγκλημα», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ «σκόπιμα κατέστρεψε και έθεσε εκτός λειτουργίας 34 νοσοκομεία στο πλαίσιο ενός συστηματικού σχεδίου για τη διάλυση όσων έχουν απομείνει από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Λωρίδα της Γάζας», προσθέτοντας ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις αποτελούν «κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών καταστατικών και των συμβάσεων της Γενεύης που απαγορεύουν τη στοχοποίηση ιατρικών εγκαταστάσεων».

Τον Οκτώβριο του 2023, μια επίθεση εναντίον του νοσοκομείου είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν το Ισραήλ για το χτύπημα. Το Τελ Αβίβ υποστήριξε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από μια αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλων από την παλαιστινιακή ισλαμική Τζιχάντ, η οποία αρνήθηκε την ευθύνη.

Πηγή: ΕΡΤ