Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ βομβάρδισαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας ισλαμικό πανεπιστήμιο που συνδέεται με το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, δήλωσε αξιωματούχος του ιδρύματος.

«Τα σφοδρά αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν ολοσχερώς κάποια κτήρια του ισλαμικού πανεπιστημίου», επεσήμανε ο Άχμεντ Οράμπι, αξιωματούχος του ιδρύματος.

Israeli warplanes have targeted the Islamic University in Gaza City, AFP news agency and an official with the institution said.

“The intense air strikes completely destroyed some buildings of the university,” Ahmed Orabi, the university official, said.

