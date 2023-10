Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ δηλώνουν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον δύο πολυώροφων πύργων στη Λωρίδα της Γάζας που χρησιμοποιούνταν για στέγαση περιουσιακών στοιχείων της Χαμάς.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς τοποθετεί σκόπιμα τα στρατιωτικά της μέσα στην καρδιά του άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός και προσθέτει «Πριν από την επίθεση, προειδοποίησε εκ των προτέρων τους ενοίκους του κτιρίου και τους ζήτησαν να εκκενώσουν το κτίριο».

Δείτε το βίντεο:

BREAKING: Israeli fighter jets destroy the Palestine Tower in Gaza City, displacing its residents. pic.twitter.com/HM7d4XQxzr

— Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

