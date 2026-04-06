Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οι IDF βομβάρδισαν το ιρανικό πετροχημικό σύμπλεγμα του Σάουθ Παρς στην Ασαλούγιε.

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν ισχυρό πλήγμα κατά του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν. Αυτή η εγκατάσταση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν. Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια της επίθεσης κατά της δεύτερης μεγαλύτερης εγκατάστασης του Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

Ως αποτέλεσμα, και οι δύο εγκαταστάσεις, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 85% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν, έχουν πλέον τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυτό αποτελεί οικονομικό πλήγμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Τεχεράνη. Ο Νετανιάχου και εγώ έχουμε δώσει εντολή στον στρατό να συνεχίσει τις εντατικές επιθέσεις κατά των εθνικών υποδομών του ιρανικού καθεστώτος», είπε ο Κατς.

«Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς θα ανακαλύψει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα κατά του Ισραήλ και οι δειλοί και εγκληματικοί πυροβολισμοί εναντίον Ισραηλινών πολιτών θα οδηγήσουν σε επιδείνωση της οικονομικής και στρατηγικής ζημίας που πληρώνει και στην κατάρρευση των δυνατοτήτων του», προσέθεσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Παράλληλα το ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ακούστηκαν πολλές εκρήξεις στο σύμπλεγμα αυτό.

«Πριν από λίγα λεπτά, ακούστηκε ο ήχος αρκετών εκρήξεων από το πετροχημικό συγκρότημα South Pars στην Asaluyeh», έγραψε στο ρεπορτάζ του το ιρανικό Πρακτορείο.