Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν χθες Κυριακή αεροπορική επιδρομή εναντίον υπόγειας σήραγγας στα σύνορα της Συρίας και του Λιβάνου, την οποία χρησιμοποιούσε, κατ’ αυτές, το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ για τη λαθραία διακίνηση όπλων.

Έκαναν λόγο σε ανακοίνωσή τους για «πλήγμα ακριβείας» που εξαπέλυσαν «στη βάση πληροφοριών» εναντίον «σήραγγας που εκτεινόταν από το συριακό έδαφος στο λιβανικό έδαφος και χρησιμοποιείτο από τη Χεζμπολάχ για να περνούν όπλα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

⚡️🇱🇧🇮🇱BREAKING:

Israeli arplanes launched a series of airstrikes targeting an area between the towns of Azza and Roumine in the Iqlim Al-Tuffah in southern Lebanon and another airstrike “Al-Jabour” area.

Two airstrikes were also reported in the Bekaa in eastern Lebanon. pic.twitter.com/gqNUJNosm1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Suppressed News. (@SuppressedNws) February 9, 2025