Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας πως έπληξε στρατιωτική θέση των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας σε αντίποινα για τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη γειτονική χώρα εναντίον τομέων της επικράτειας του Ισραήλ.

Είναι άγνωστο αν υπάρχουν θύματα.

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 18, 2023