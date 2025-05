Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την Παρασκευή (30/5) τη δυτική Συρία, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιδίων και αναφορών από συριακά ΜΜΕ, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν πολίτη, κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων SANA, στην πρώτη επίθεση του είδους στη χώρα έπειτα από σχεδόν έναν μήνα.

«Επιδρομή που διεξήγαγαν αεροσκάφη της ισραηλινής κατοχής στοχοποίησε εγκαταστάσεις κοντά στο χωριό Ζάμα (…) στη νότια Λαττάκεια», ανέφερε η κρατική τηλεόραση, μολονότι η Δαμασκός ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως θα αρχίσουν έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για τον κατευνασμό των εντάσεων μεταξύ των δυο χωρών.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA διευκρίνισε ότι «άμαχος» σκοτώθηκε σε «αεροπορική επιδρομή της ισραηλινής κατοχής που έβαλε στο στόχαστρο τα περίχωρα του Ζάμα».

Από την άλλη πλευρά, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «έπληξαν αποθήκες όπλων που περιείχαν πυραύλους», στους οποίους έβλεπαν «απειλή για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τόσο της διεθνούς όσο και της ισραηλινής, στην περιοχή της Λαττάκειας», στη δυτική Συρία.

«Στοχοποιήθηκαν μέρη πυραύλων εδάφους-αέρος στην περιοχή της Λαττάκειας», πρόσθεσαν, διαμηνύοντας πως θα «συνεχίσουν να δρουν για να διατηρήσουν την ελεύθερη δράση τους στην περιοχή (…) και θα λαμβάνουν μέτρα εναντίον οποιασδήποτε απειλής κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του».

🚨BREAKING: Israeli warplanes targeted three military sites in western Syria: Two sites around Latakia and its countryside, and one site around Tartus. pic.twitter.com/mChxxnMaPZ

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) May 30, 2025