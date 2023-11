Το Ισραήλ θα αρχίσει να εφαρμόζει τετράωρες «ανθρωπιστικές παύσεις» στη βόρεια Γάζα κάθε μέρα για να επιτρέψει στους ανθρώπους να διαφύγουν, δήλωσε ο Λευκός Οίκος όπως μεταδίδει το ΒΒC.

Το Ισραήλ θα εφαρμόζει τετράωρες παύσεις με ανακοινώσεις που θα δίνονται τρεις ώρες νωρίτερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι. Ο Τζον Κίρμπι χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να συνεχιστούν οι παύσεις για όσο διάστημα είναι απαραίτητες.

Η πρώτη ανθρωπιστική παύση θα ανακοινωθεί σήμερα και το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να ανακοινώνει κάθε παράθυρο τουλάχιστον τρεις ώρες νωρίτερα, είπε.

Η Αμερική εξακολουθεί να μην υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο κ. Κίρμπι.

Ωστόσο, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να απορρίπτει, σύμφωνα με το The Times Of Israel, την δήλωση του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ συμφώνησε σε μια καθημερινές τετράωρες παύσεις πυρός στη βόρεια Γάζα από σήμερα.

