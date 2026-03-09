Το Ισραήλ αφαιρεί ή απενεργοποιεί κάμερες παρακολούθησης CCTV σε δρόμους και γειτονιές της χώρας προκειμένου να αποτρέψει την καταγραφή βίντεο από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και τις αναφορές των ζημιών που έχουν προκληθεί και την προβολή τους στο Ιράν.

Πολλές είναι οι αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της χώρας με εικόνες και βίντεο για την συγκεκριμένη είδηση. Μάλιστα ανάμεσα στις αναρτήσεις συμπεριλαμβάνεται και από έναν ισραηλινό αστυνομικό, κάτι που καθιστά ακόμη πιο επίσημο το γεγονός, ώστε να μην επιδέχεται διάψευσης.

Δείτε βίντεο με το ξήλωμα των καμερών