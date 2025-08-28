Το Ισραήλ διεξάγει «αυτή τη στιγμή» συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη της περιοχής, οι περισσότεροι κάτοικοι της οποίας είναι Δρούζοι, ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της μειονότητας των Δρούζων στο Ισραήλ, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Παραδέχτηκε έτσι για πρώτη φορά ξεκάθαρα ότι συζητά με τις νέες συριακές αρχές, μολονότι δεν τις κατονόμασε.

Το συριακό πρακτορείο Sana είχε μεταδώσει ότι στις 19 Αυγούστου ο υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε στο Παρίσι με ισραηλινή αντιπροσωπεία και συζήτησαν θέματα σχετικά με «την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και τη νότια Συρία». Το Ισραήλ δεν είχε επιβεβαιώσει αυτές τις επαφές.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι το Παρίσι είχε διευκολύνει μια συνάντηση στις 19 Αυγούστου στη γαλλική πρωτεύουσα μεταξύ του Σύρου υπουργού Εξωτερικών Άσαντ αλ Σιμπάνι και του Ισραηλινού υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ «με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ», τη δεύτερη τέτοια συνάντηση στο Παρίσι μετά μια πρώτη στις 24 Ιουλίου.

«Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της υποστήριξής μας στον διάλογο μεταξύ (της Συρίας και του Ισραήλ) και στην εγκαθίδρυση σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών, βασικό στοιχείο της περιφερειακής σταθερότητας», δήλωσε το Κε ντ΄Ορσέ.

Το Ισραήλ και η Συρία είναι θεωρητικά σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δεκαετίες. Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA είχε μεταδώσει ότι η συνάντηση στο Παρίσι κατέστησε δυνατό να συζητηθούν «θέματα που συνδέονται με την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και τη νότια Συρία».

«Επί του παρόντος, εστιάζουμε σε τρία πράγματα: στην προστασία της κοινότητας των Δρούζων στην επαρχία Σουέιντα (στη νότια Συρία σ.σ.) αλλά όχι μόνο εκεί, στη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης που να εκτείνεται (από την πλευρά του συριακού κατεχόμενου και προσαρτημένου από το Ισραήλ) Γκολάν μέχρι νότια της Δαμασκού και συμπεριλαμβάνοντας τη Σουέιντα, και τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου για να καταστεί δυνατή η παράδοση της βοήθειας –τρόφιμα, οικοδομικά υλικά, όλα όσα είναι απαραίτητα– καθώς και μεγάλης κλίμακας ιατρική βοήθεια», δήλωσε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος σε αρκετούς σεΐχηδες Δρούζους πολίτες του Ισραήλ.

«Οι εν λόγω συζητήσεις λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή, ακριβώς αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.