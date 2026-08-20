Κανείς δεν είναι σε θέση να πιστέψει ότι υπουργός της σημερινής κυβέρνησης του Ισραήλ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram ότι δημιουργούνται εγκαταστάσεις εκτέλεσης των «τρομοκρατών» με θαλάμους παρακολούθησης και σχοινιά για κρεμάλα.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Κβιρ κονιοποίησε οποιοδήποτε άλλοθι θα μπορούσαν να έχουν οι Εβραίοι, ο λαός που ιστορικά καταπατείτο και έχει υποστεί ακραία βασανιστήρια, δημιουργώντας κατασκευές για να εκτελέσει Παλαιστίνιους, αφού πρώτα η χώρα του έχει συμβάλει στην γενοκτονία της Παλαιστίνης.

H ανάρτηση του Μπεν Γκβιρ:

Για όποιον δεν πιστεύει τις χυδαίες δηλώσεις του υπουργού του Ισραήλ, ιδού το βίντεο που ο ίδιος ανήρτησε στο Instagram, λέγοντας πως «εδώ θα εκτελούνται οι τρομοκράτες»:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη איתמר בן גביר | ITAMAR BEN GVIR (@otzma_yehudit)

Το όλο σκηνικό παραπέμπει σε εικόνα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και φέρνει στις μνήμες μας το στρατόπεδο συγκέντρωσης, Άουσβιτς, στο οποίο εξόντωναν τους Εβραίους.

Θυμίζει τη φράση της Ισραηλινής διανοούμενης, Χάνα Άρεντ περί της «κοινοτοπίας του κακού, μόνο που αυτή τη φορά η συγκεκριμένη φράση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν συμπατριώτη της.

«Σε αυτό το μέρος, οι τρομοκράτες θα εκτελούνται», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου έχει περίπου 150.000 ακόλουθους.

«Αυτή είναι η εγκατάσταση. Ένα σχοινί για κρεμάλα, θάλαμοι παρακολούθησης, όπου τα θύματα εγκλημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να έρχονται και να παρακολουθούν, όπως στις ΗΠΑ παρεμπιπτόντως. Και τηρούμε ό,τι υποσχεθήκαμε. Κοιτάξτε υπήρχαν αυτοί που γελοιοποίησαν, υπήρχαν αυτοί που χασκογέλασαν (με το σχέδιό του να εκτελεί Παλαιστινίους). Η ‘’εγκατάσταση’’ χτίζεται». «Υποσχέθηκα να εγκρίνω έναν νόμο για τη θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους και το έκανα, τώρα χτίζω μια εγκατάσταση για να τους εκτελώ».

Βίντεο με τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ να «ξεναγεί» στις εγκατάσεις εκτέλεσης των Παλαιστινίων:

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ακροδεξιός Μπεν Γκβιρ κάνει τέτοιες φασιστικές δηλώσεις, αφού τον Μάιο του 2026 ταπείνωσε τους ακτιβιστές ου «στολίσκου για τη Γάζα» και έβαλε τους στρατιώτες του να τους βασανίσουν, χτυπώντας και βιάζοντας τους.

Ωστόσο, ο Μπεν-Γκβιρ παρουσιάζει την κατασκευή αυτή ως μια φυλακή. Αποτελεί για τον ίδιο, μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναμόρφωσης της πολιτικής του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους κρατούμενους και τους καταδικασμένους τρομοκράτες.

Προφανώς όσα χρόνια και αν περάσουν από το ολοκαύτωμα των Εβραίων, εκείνοι θα αισθάνονται για πάντα θύματα (που πράγματι ήταν) μετατρέποντας τους εαυτούς τους στους απόλυτους θύτες, σκοτώνοντας παιδιά, αφανίζοντας λαούς και δημιουργώντας εγκαταστάσεις για εκτελέσεις «τρομοκρατών».