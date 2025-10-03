Η Χαμάς “δεν έχει κανένα ρόλο” στο μέλλον της Γάζας, δήλωσε την Πέμπτη ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, η χώρα του οποίου έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

“Υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ μας, ως Άραβες, ως μουσουλμάνοι, και ακόμη μεταξύ των ίδιων των μελών της Χαμάς. Καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι δεν έχουν κανένα ρόλο για την επόμενη μέρα, και αυτό είναι γεγονός”, δήλωσε σε συνέδριο που οργανώθηκε στο Παρίσι από το γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ifri).

Η Χαμάς αναμένεται να δώσει την απάντησή της στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και υποστηρίζεται από τις αραβικές χώρες, πρωτίστως από τους μεσολαβητές, το Κατάρ και την Αίγυπτο.

“Ας μην δώσουμε καμιά δικαιολογία σε καμιά πλευρά να χρησιμοποιήσει τη Χαμάς ως πρόσχημα για αυτές τις παράλογες καθημερινές δολοφονίες αμάχων”, προέτρεψε ο Αμπντελάτι. “Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κατά πολύ την 7η Οκτωβρίου, ξεπερνά κατά πολύ την εκδίκηση. Είναι εθνοκάθαρση και γενοκτονία που συνεχίζεται. Λοιπόν φτάνει πια”.

Η Πολιτική Προστασία της Λωρίδας της Γάζας και υγειονομικά κέντρα του παλαιστινιακού θύλακα έκαναν λόγο για τουλάχιστον 52 νεκρούς την Πέμπτη από ισραηλινά πυρά στο πλαίσιο της επίθεσης του ισραηλινού στρατού σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ των νεκρών είναι ένας εργαζόμενος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ).

Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο υπουργό, “για το Ισραήλ, είναι σημαντικό να ζει ειρηνικά και να είναι πλήρως ενταγμένο στην περιοχή”.

“Και είμαστε παραπάνω από έτοιμοι. Όλοι, οι Σαουδάραβες, όλοι είναι έτοιμοι για πλήρη εξομάλυνση” δήλωσε, εκτιμώντας ότι “ένα αποστρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος που θα ζει ειρηνικά με το Ισραήλ” συνιστά “τη μόνη απάντηση για το μέλλον”.