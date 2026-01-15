Στιγμιαία ανησυχία προκάλεσε η εμφάνιση του Εμανουέλ Μακρόν σε ομιλία του, όταν οι συγκεντρωμένοι πρόσεξαν πως ο Γάλλος Πρόεδρος είχε ένα κοκκινισμένο, πρησμένο μάτι. Ο ίδιος, όμως, γρήγορα ελάφρυνε το κλίμα, με μια αναφορά στον… Ρόκι Μπαλμπόα.

Συγκεκριμένα, το συμβάν καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, στη στρατιωτική βάση του Ιστρ, στη νότια Γαλλία. Ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην εμφανώς ερεθισμένη κατάσταση του ματιού του, τονίζοντας ότι πρόκειται για κάτι «εντελώς ακίνδυνο».

Ξεκινώντας την ομιλία του, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σας παρακαλώ, να συγχωρήσετε την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου. Είναι, φυσικά, κάτι απολύτως ακίνδυνο». Συνεχίζοντας με χιούμορ, ο Μακρόν πρόσθεσε: «Δείτε το, απλώς, ως μια ακούσια αναφορά στο “Eye of the Tiger”. Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι σημάδι αποφασιστικότητας».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του:

Macron on his red eye: Please excuse the rather unesthetic state of my eye. It is completely harmless. See it simply as an unintentional reference to the ‘eye of the tiger’ at the start of this year. For those who get the reference, it is a sign of determination. pic.twitter.com/1g1cdh98YI — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

Η δήλωση αυτή παρέπεμπε στο γνωστό τραγούδι της αμερικανικής ροκ μπάντας «Survivor», το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ταινία «Rocky III» του 1982, με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Παρά το σύντομο χιουμοριστικό διάλειμμα, η ομιλία του Μακρόν επικεντρώθηκε στις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις το 2026, σύμφωνα με τον Independent.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον επιταχυνόμενο επανεξοπλισμό της Γαλλίας, στη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και στην απόφαση για αποστολή στρατευμάτων στη Γροιλανδία, ως ένδειξη έμπρακτης υποστήριξης προς τη Δανία.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Γάλλος Πρόεδρος είχε εμφανιστεί να φορά γυαλιά ηλίου κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στρατευμάτων σε εξωτερικό χώρο.