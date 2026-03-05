Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε ότι απομακρύνει εσπευσμένα, «προληπτικά», τους κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία, μετά τα ιρανικά πλήγματα στο κράτος του Κόλπου.

BREAKING: Qatar’s Ministry of Interior announced that authorities are evacuating residents near the US Embassy in Doha as a temporary precaution. Al Jazeera’s Aksel Zaimovic reports. pic.twitter.com/o62EM0V7fy — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2026



«Οι αρμόδιες Αρχές απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους που ζουν πλησίον της πρεσβείας των ΗΠΑ, ως προσωρινό και προληπτικό μέτρο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στη Ντόχα μέσω X, αφού νωρίτερα παρότρυνε τον πληθυσμό του εμιράτου να μείνει στο σπίτι και να μην βγαίνει παρά μόνο αν είναι απόλυτα απαραίτητο και να τηρεί τις οδηγίες των Αρχών.