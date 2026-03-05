Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε ότι απομακρύνει εσπευσμένα, «προληπτικά», τους κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία, μετά τα ιρανικά πλήγματα στο κράτος του Κόλπου.
BREAKING: Qatar’s Ministry of Interior announced that authorities are evacuating residents near the US Embassy in Doha as a temporary precaution.
Al Jazeera’s Aksel Zaimovic reports. pic.twitter.com/o62EM0V7fy
— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2026
«Οι αρμόδιες Αρχές απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους που ζουν πλησίον της πρεσβείας των ΗΠΑ, ως προσωρινό και προληπτικό μέτρο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στη Ντόχα μέσω X, αφού νωρίτερα παρότρυνε τον πληθυσμό του εμιράτου να μείνει στο σπίτι και να μην βγαίνει παρά μόνο αν είναι απόλυτα απαραίτητο και να τηρεί τις οδηγίες των Αρχών.
BREAKING Qatar has begun evacuating residents of its capital living near the US embassy, the interior ministry said Thursday, after Iranian strikes hit the Gulf country pic.twitter.com/9SajT2wYu3
— AFP News Agency (@AFP) March 5, 2026