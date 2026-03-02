Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ αναφέρει ότι η πολεμική του αεροπορία «κατέρριψε επιτυχώς» δύο μαχητικά αεροσκάφη που εισέρχονταν από το Ιράν.

«Τα συστήματα ναυτικής και αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν επίσης επτά βαλλιστικούς πυραύλους και αναχαίτισαν πέντε ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)», ανέφερε το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Η απειλή αντιμετωπίστηκε άμεσα μόλις εντοπίστηκε, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς όλοι οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν πριν φτάσουν στους στόχους τους», πρόσθεσε.