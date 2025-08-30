Ο Pascal Najadi, είναι συνταξιούχος Ελβετός επενδυτικός τραπεζίτης, σκηνοθέτης, συγγραφέας και γιος του Hussain Najadi , του ιδρυτή του ομίλου AmBank στη Μαλαισία, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας το 2013.

Ο ίδιος έχει περσική καταγωγή.

Στο βίντεο που ακολουθεί λέει χαρακτηριστικά: «Είμαι θύμα των εμβολίων και πεθαίνω από αυτά. Και η μητέρα μου επίσης».

«Είναι δημοκτονία και θα κριθείτε. Αυτό θα διορθωθεί στο όνομα της ανθρωπότητας».

«Οτιδήποτε κακό στον κόσμο σχετίζεται με την δημοκτονία, και δυστυχώς προέρχεται από τη Γενεύη», δηλώνει ακόμα ο Pascal Najadi.

Και καταλήγει εμφατικά: «Το κεφάλι του φιδιού βρίσκεται στη Γενεύη και πρέπει να κοπεί».

Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο Pascal Najadi (με ελληνικούς υποτίτλους):