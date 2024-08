Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν άλλη μία γέφυρα στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, για να δημιουργήσουν προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στην περιοχή, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

JUST NOW: Another bridge was destroyed in the Kursk region

A large Russian force in the border areas is now virtually cut off from supplies. pic.twitter.com/gSxUP4Jr3B

— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2024