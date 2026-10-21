Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους σήμερα το βράδυ (21/10), προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και σε ένα πρατήριο βενζίνης, όπως και τραυματισμούς, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε ότι πύραυλοι έπληξαν ιδιωτικές κατοικίες και ένα πρατήριο βενζίνης στην ανατολική πλευρά του ποταμού Δνείπερου, ο οποίος διασχίζει την πόλη. Υπήρξαν τραυματισμοί, δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

«Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε επίθεση σήμερα το βράδυ από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους», έγραψε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο στο Telegram και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Μαρτυρίες κατοίκων έκαναν λόγο για πολλές εκρήξεις στην πόλη.