Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία, στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού που χρηματοδοτείται από άλλους συμμάχους, επιβεβαίωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχιι Τίχιι.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πρώτο την είδηση χθες Τρίτη, επικαλούμενο πηγές.

Ο Αμερικανός αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, που ονομάζεται Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία ή PURL, ανέφεραν οι πηγές.