Σημαντικό πλήγμα στις αεροπορικές δυνατότητες της Ρωσίας, ισχυρίζεται ότι κατάφερε η Ουκρανία το 2025, με την καταστροφή ή εξουδετέρωση 15 στρατιωτικών αεροσκαφών σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έπληξαν πέντε διαφορετικές ρωσικές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις, προκαλώντας απώλειες, που εκτιμώνται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Τις επιχειρήσεις φέρεται να εκτέλεσε η επίλεκτη μονάδα «Alpha».

Όπως αναφέρεται, μεταξύ των αεροσκαφών που επλήγησαν, περιλαμβάνονται 11 μαχητικά τύπου Sukhoi και MiG, τρία ελικόπτερα και ένα μεταγωγικό Antonov An-26. Το οπτικοακουστικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, δείχνει drones να χτυπούν με ακρίβεια σταθμευμένα αεροσκάφη, ωστόσο τα ουκρανικά μέσα, διευκρινίζουν ότι τα πλήγματα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, χωρίς να αποκαλύπτονται ακριβείς τοποθεσίες ή ημερομηνίες.

Στις απώλειες της ρωσικής αεροπορίας, περιλαμβάνονται σύγχρονα μαχητικά πρώτης γραμμής Su-30SM και Su-34, αλλά και παλαιότερα Su-27 και Su-24, τα οποία χρησιμοποιούνταν συχνά σε επιθέσεις κατά ουκρανικών στόχων. Η SBU αναφέρει επίσης την καταστροφή αναχαιτιστικών MiG-31, αεροσκαφών κομβικής σημασίας για τη ρωσική αεράμυνα και την εκτόξευση υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal.

Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι απώλειες στα ελικόπτερα, καθώς επλήγησαν ένα μεταφορικό Mi-8, ένα βαρέως τύπου Mi-26 και ένα επιθετικό Mi-28, γεγονός που σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, περιορίζει σοβαρά τις δυνατότητες μεταφοράς και εφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων. Κατά την διάρκεια διεξαγωγής της ίδιας επιχείρησης, ουκρανικά drones φέρονται να κατέστρεψαν αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών, εντείνοντας τον αντίκτυπο των πληγμάτων.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από προηγούμενη επιχείρηση της ίδιας μονάδας, κατά την οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, είχαν προκληθεί ζημιές ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων σε ρωσικά συστήματα αεράμυνας. Τότε είχαν πληγεί εκτοξευτές πυραύλων S-300, S-350 και S-400, καθώς και προηγμένα ραντάρ.

Παρά τις επιχειρησιακές επιτυχίες, ανώτερο στέλεχος της ουκρανικής Βουλής, προειδοποίησε χθες (28/1), ότι οι επόμενες τρεις εβδομάδες αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες για τον άμαχο πληθυσμό, λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, που έχουν ήδη αφήσει εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα και θέρμανση.

Οι πρόσφατες επιθέσεις παραπέμπουν στην περσινή μυστική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης», η οποία είχε πραγματοποιηθεί υπό την άμεση εποπτεία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τότε, εκατοντάδες drones FPV είχαν μεταφερθεί λαθραία εντός της Ρωσίας σε ξύλινα κοντέινερ, φορτωμένα σε φορτηγά που οδηγούσαν ανυποψίαστοι Ρώσοι οδηγοί.

Τα οχήματα στάθμευαν κοντά σε στρατηγικές αεροπορικές βάσεις και με τηλεχειρισμό, οι οροφές άνοιγαν απελευθερώνοντας σμήνη drones, τα οποία κατέστρεφαν βομβαρδιστικά στο έδαφος.

Τα πλήγματα εκείνης της επιχείρησης είχαν σημειωθεί την 1η Ιουνίου, με βίντεο από Ρώσους φιλοκυβερνητικούς στρατιωτικούς μπλόγκερς, να δείχνουν αεροσκάφη να φλέγονται σε πολλαπλές τοποθεσίες, ακόμη και στη Σιβηρία, σε απόσταση άνω των 4.000 χιλιομέτρων από το ουκρανικό μέτωπο.