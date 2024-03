Το κοινοβούλιο της Κίνας τροποποίησε σήμερα ένα νόμο με στόχο να δώσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα μεγαλύτερο έλεγχο επί του υπουργικού συμβουλίου της χώρας, του Κρατικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως ματαίωσε για πρώτη φορά εδώ και τρεις δεκαετίες τη συνέντευξη Τύπου που έδινε ο πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο του κοινοβουλίου.

Κατά την τελευταία ημέρα του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου στο Πεκίνο, ο τροποποιημένος Οργανικός Νόμος του Κρατικού Συμβουλίου πέρασε με τις ψήφους 2.883 συνέδρων, ενώ οκτώ ψήφισαν κατά και εννέα απείχαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

China’s parliament made revisions to a law, effectively granting the Communist Party (CCP) greater control over the State Council, the country’s cabinet.

This marks a continuation of efforts to shift executive authority from the government to the Party.https://t.co/BMtteUXk5Z pic.twitter.com/ymeWTceTOI

— EU today (@EU_today) March 11, 2024