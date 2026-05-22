Εάν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ συνεχιστεί έως και τον Αύγουστο, τότε αυξάνεται σοβαρά ο κίνδυνος μιας οικονομικής ύφεσης αντίστοιχης με τη Μεγάλη Ύφεση του 2008, σύμφωνα με τη Rapidan Energy Group.

Σενάριο για 130 δολάρια το βαρέλι

Το βασικό σενάριο της συμβουλευτικής εταιρείας, το οποίο επικαλείται το Bloomberg σε δημοσίευμά του, προϋποθέτει ότι η θαλάσσια οδός θα ανοίξει ξανά τον Ιούλιο, κάτι που θα οδηγήσει σε μέση μείωση της ζήτησης πετρελαίου κατά 2,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με την τιμή σποτ για το πετρέλαιο αναφοράς Brent να αγγίζει τη μέγιστη τιμή της κοντά στα 130 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ωστόσο, μια χρονική επέκταση πέραν αυτού του διαστήματος, θα απαιτούσε ακόμη μεγαλύτερη κάμψη της ζήτησης για να αντισταθμιστεί το «σοκ της προσφοράς» κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, πιθανώς αρκετή για να πυροδοτήσει μια ετήσια μείωση στην παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου το 2026.

Αρκετοί κορυφαίοι αναλυτές προβλέπουν ήδη μια σπάνια συρρίκνωση της παγκόσμιας ζήτησης για φέτος.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν ανατρέπει τις παγκόσμιες αγορές και προκαλεί ανησυχία για μια ταυτόχρονη εκτίναξη του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης (στασιμοπληθωρισμός).

«Το τρέχον μακροοικονομικό σκηνικό είναι λιγότερο ακραίο σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1970 ή την περίοδο 2007-2008», έγραψαν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της Rapidan, επικαλούμενοι το γεγονός ότι οι οικονομίες είναι πλέον λιγότερο εξαρτημένες από το πετρέλαιο και διαθέτουν πιο αξιόπιστα πλαίσια νομισματικής πολιτικής.

«Ωστόσο, αυτό το συγκριτικά ισχυρότερο σημείο εκκίνησης δεν εξουδετερώνει τον κίνδυνο: οι συνεχιζόμενες εξάρσεις στις τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις χρηματοπιστωτικές και μακροοικονομικές αδυναμίες».

Τί μπορεί να συμβεί μετά τον Αύγουστο

Μια καθυστέρηση έως τον Αύγουστο θα διεύρυνε το έλλειμμα προσφοράς του τρίτου τριμήνου σε περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ανέφερε η εταιρεία, ακριβώς τη στιγμή που τα παγκόσμια αποθέματα θα πλησιάζουν σε επιχειρησιακά κρίσιμα επίπεδα.

Ακόμη και με μια επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων στις αρχές Αυγούστου, οι αγορές θα πιέζονταν προτού γίνει αισθητή οποιαδήποτε ανακούφιση, καθώς τα αποθέματα αργού πετρελαίου θα συνεχίσουν να μειώνονται μέχρι τον Σεπτέμβριο, την ώρα που η παραγωγή στον Αραβικό Κόλπο θα ανακάμπτει σταδιακά και τα φορτία θα αρχίζουν να φτάνουν στους προορισμούς τους, σύμφωνα με τη Rapidan.