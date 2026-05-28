Το κοινοβούλιο της Λετονίας (αλλιώς γνωστό ως Σαϊμά – Saeima) έδωσε σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, το «πράσινο φως» για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Στο τιμόνι της ορίστηκε ο βουλευτής της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης, Άντρις Κούλμπεργκς, ο οποίος θα εκτελεί χρέη πρωθυπουργού ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου. Η πολιτική αυτή αλλαγή πυροδοτήθηκε μετά την κατάρρευση του προηγούμενου κυβερνητικού συνασπισμού, την οποία προκάλεσαν πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας από ουκρανικά drones.

Κατά τη σχετική ψηφοφορία στη Σαϊμά, η νέα κεντροδεξιά τετρακομματική συμμαχία πλειοψηφίας έλαβε την υποστήριξη 66 εκ των 96 βουλευτών που ψήφισαν. Το κυβερνητικό σχήμα συντίθεται από τον «Ενωμένο Κατάλογο» του Άντρις Κούλμπεργκς, τη «Νέα Ενότητα» της απερχόμενης πρωθυπουργού Εβίκα Σιλίνα, την «Εθνική Συμμαχία» και την «Ένωση Πρασίνων και Αγροτών».

Μιλώντας στο κοινοβούλιο πριν από την ψηφοφορία, ο Κούλμπεργκς ξεκαθάρισε ότι στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας βρίσκονται η ασφάλεια, η προστασία των συνόρων, η οικονομία και η ενέργεια. Αναφερόμενος στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, δήλωσε: «Ο κόσμος πολύ σύντομα θα μας πει εάν πράξαμε καλώς ή κακώς, στις 3 Οκτωβρίου… θα βγει η ετυμηγορία για αυτή την κυβέρνηση».

Σε κοινή τους διακήρυξη, τα τέσσερα κόμματα της συγκυβέρνησης δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την αμέριστη στήριξη προς την Ουκρανία – ακολουθώντας τη γραμμή της προηγούμενης ηγεσίας -, εστιάζοντας παράλληλα στην εθνική θωράκιση και στην «εφαρμογή μέτρων που θα αποδυναμώσουν και θα απομονώσουν τη Ρωσία». Επιπλέον, ως βασικό μέλημα ορίστηκε «η ασφαλής διεξαγωγή των εκλογών».

Στο νέο κυβερνητικό σχήμα, η Μπάιμπα Μπράζε διατηρεί το χαρτοφυλάκιο της υπουργού Εξωτερικών. Αντίθετα, ο Μάρις Κουτσίνσκις αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών, ενώ τη θέση του υπουργού Άμυνας αναλαμβάνει ο συνταγματάρχης Ράιβις Μέλνις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Προοδευτικό Κόμμα, το οποίο συμμετείχε στην προηγούμενη συμμαχία της Εβίκα Σιλίνα, έμεινε εκτός του νέου υπουργικού συμβουλίου, γεγονός που μετατοπίζει την κυβέρνηση ακόμη περισσότερο προς τα δεξιά. Παρά τις εσωτερικές ανακατατάξεις, η σταθερή συμπόρευση των χωρών της Βαλτικής με το Κίεβο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας παραμένει αδιαπραγμάτευτη, με τις κάλπες του Οκτωβρίου να αναμένεται να ισχυροποιήσουν περαιτέρω αυτή τη δέσμευση της Ρίγας.

Το παρασκήνιο της κρίσης με τα drones

Η ένταση στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία έχει κλιμακωθεί, καθώς η εμφάνιση οπλισμένων ουκρανικών drones στον εναέριο χώρο της Βαλτικής γεννά έντονους φόβους για γεωγραφική επέκταση της σύγκρουσης. Τα περιστατικά αυτά έχουν αναγκάσει κατοίκους να καταφύγουν σε καταφύγια, ενώ σχολεία και νηπιαγωγεία έχουν κλείσει προσωρινά λόγω των συναγερμών.

Η κυβερνητική κρίση στη Λετονία ξεκίνησε ουσιαστικά στις 7 Μαΐου, όταν ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μια άδεια δεξαμενή πετρελαίου εντός του λετονικού εδάφους. Η τότε πρωθυπουργός, Εβίκα Σιλίνα, απέπεμψε τον υπουργό Άμυνας καταλογίζοντάς του ανεπάρκεια στα αμυντικά μέτρα του στρατού, μια απόφαση που τελικά οδήγησε στην κατάρρευση του κυβερνητικού της συνασπισμού.

Οι χώρες της Βαλτικής κατηγορούν τη Ρωσία ότι, μέσω ηλεκτρονικών παρεμβάσεων (jamming), αποδιοργανώνει τα drones και τα εξοστρακίζει εκτός πορείας.

Το Κρεμλίνο, από την άλλη, κατηγορεί τις βαλτικές χώρες ότι επιτρέπουν στο έδαφός τους την εκτόξευση ουκρανικών drones, ισχυρισμό τον οποίο οι ίδιες απορρίπτουν κατηγορηματικά.