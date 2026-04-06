Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συμφώνησε να δεχτεί μετανάστες που απελαύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη κι αν δεν είναι υπήκοοι της ίδιας της χώρας, στο πλαίσιο συμφωνίας που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Απρίλιο.

Οι Αρχές του Κονγκό, ανακοίνωσαν ότι έχει ήδη δημιουργηθεί ένα προσωρινό σύστημα υποδοχής, ενώ έχουν επιλεγεί εγκαταστάσεις στην πρωτεύουσα, την Κινσάσα, για τη στέγαση των αφιχθέντων. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ θα παρέχουν «λογιστική και τεχνική υποστήριξη», με την κυβέρνηση του Κονγκό, να διαβεβαιώνει ότι δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά.

Δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των απελαθέντων που θα φιλοξενηθούν, σύμφωνα με το BBC. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής των ΗΠΑ, για τη διαχείριση της μετανάστευσης, στο οποίο περιλαμβάνονται αποστολές απελαθέντων και σε άλλες αφρικανικές χώρες, όπως η Εσουατίνι, η Γκάνα και το Νότιο Σουδάν. Πρόσφατα, οκτώ άτομα απελάθηκαν και στην Ουγκάντα.

Σύμφωνα με μειοψηφική έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει δαπανήσει πάνω από 40 εκατομμύρια δολάρια μέχρι και τον Ιανουάριο του 2026 για απελάσεις σε τρίτες χώρες, αν και το συνολικό κόστος παραμένει άγνωστο. Παράλληλα, έχουν δοθεί άμεσα, περισσότερα από 32 εκατομμύρια δολάρια σε χώρες όπως η Ισημερινή Γουινέα, η Ρουάντα, το Ελ Σαλβαδόρ, η Εσουατίνι και το Παλάου.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με το Κονγκό, για την επίτευξη συμφωνίας, σχετικά με την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων. Η χώρα διαθέτει σημαντικά αποθέματα κοβαλτίου, τανταλίου, λιθίου και χαλκού, τα οποία έχουν στρατηγική σημασία, για τη βιομηχανία και την τεχνολογία. Επιπλέον, υπό την ηγεσία Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, αν και η εφαρμογή της παραμένει αβέβαιη και μετέωρη.

Πηγή: PBS NEWS