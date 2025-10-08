Το Κόσοβο παρέλαβε σήμερα, Τετάρτη 8/10, από την Τουρκία, παρτίδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου «kamikaze», ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο.

Στην ίδια ανάρτηση ο κ. Κούρτι έγραψε πως πρόκειται για «χίλιαδες» RTF (Ready to Fly) Skydagger FPV — drones μάχης εξοπλισμένα με εκρηκτικά και ικανά να πλήττουν κινούμενους και στατικούς στόχους — και πως η παράδοση έφτασε νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός τόνισε ότι ο εξοπλισμός θα ενισχύσει σημαντικά την «ισχύ κρούσης» των ενόπλων δυνάμεων του Κοσόβου, επικαλούμενος την ανάγκη προσαρμογής στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πολέμου μέσω νέων τεχνολογικών μέσων.

Η παράδοση προκάλεσε έντονη αντίδραση στο Βελιγράδι. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, κατηγόρησε την Τουρκία για «βαναυσότητα» και παραβίαση της Χάρτας του ΟΗΕ και του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, γράφοντας στην πλατφόρμα Χ ότι η Άγκυρα «δεν θέλει σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια» και υπονοώντας φιλοδοξίες αναβίωσης της Οθωμανικής περιόδου.

Η Τουρκία έχει ήδη προμηθεύσει το Κόσοβο με σύγχρονα οπλικά συστήματα τα τελευταία χρόνια: το 2018 ξεκίνησε σειρά παραδόσεων, το 2023 παρέδωσε σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar, ενώ το 2024 συμφώνησε με την Πρίστινα και για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής πυρομαχικών.