Το Κόσοβο παρέλαβε σήμερα, Τετάρτη 8/10, από την Τουρκία, παρτίδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου «kamikaze», ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο.

Στην ίδια ανάρτηση ο κ. Κούρτι έγραψε πως πρόκειται για «χίλιαδες» RTF (Ready to Fly) Skydagger FPV — drones μάχης εξοπλισμένα με εκρηκτικά και ικανά να πλήττουν κινούμενους και στατικούς στόχους — και πως η παράδοση έφτασε νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός τόνισε ότι ο εξοπλισμός θα ενισχύσει σημαντικά την «ισχύ κρούσης» των ενόπλων δυνάμεων του Κοσόβου, επικαλούμενος την ανάγκη προσαρμογής στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πολέμου μέσω νέων τεχνολογικών μέσων.

Η παράδοση προκάλεσε έντονη αντίδραση στο Βελιγράδι. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, κατηγόρησε την Τουρκία για «βαναυσότητα» και παραβίαση της Χάρτας του ΟΗΕ και του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, γράφοντας στην πλατφόρμα Χ ότι η Άγκυρα «δεν θέλει σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια» και υπονοώντας φιλοδοξίες αναβίωσης της Οθωμανικής περιόδου.

Η Τουρκία έχει ήδη προμηθεύσει το Κόσοβο με σύγχρονα οπλικά συστήματα τα τελευταία χρόνια: το 2018 ξεκίνησε σειρά παραδόσεων, το 2023 παρέδωσε σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar, ενώ το 2024 συμφώνησε με την Πρίστινα και για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής πυρομαχικών.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κόσοβο #Σερβία #Τουρκία