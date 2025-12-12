Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Το Κόσοβο έχει αρχίσει πλέον να δέχεται πολίτες τρίτων χωρών που απελαύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επιβεβαίωσε το βράδυ της Πέμπτης ο απερχόμενος πρωθυπουργός Αλμπίν Κούρτι.

Η διαδικασία αυτή εντάσσεται σε συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Πρίστινας και Ουάσινγκτον τον περασμένο Ιούνιο.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του σε τοπικό κανάλι, ο Κούρτι ανέφερε ότι «το Κόσοβο δέχεται όσους οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να παραμείνουν στο έδαφός τους», προσθέτοντας πως «ένας ή δύο άνθρωποι έχουν φτάσει ήδη» βάσει της συμφωνίας.

Η συμφωνία, διάρκειας ενός έτους, προβλέπει τη φιλοξενία έως και 50 ατόμων που απελαύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο, σύμφωνα με την τότε κυβέρνηση, να διευκολυνθεί η ασφαλής επανένταξή τους στις χώρες καταγωγής τους.

Παράλληλα, η Πρίστινα ήθελε να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη της προς την Ουάσινγκτον για τη μακροχρόνια στήριξη στην πορεία ανεξαρτησίας και κρατικής οικοδόμησης του Κοσόβου.

Η αμερικανική υποστήριξη υπήρξε καθοριστική από το 2008, όταν το Κόσοβο ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία του από τη Σερβία, και η τότε κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει τη στάση των ΗΠΑ ως «αιώνια πολύτιμη» για το νεαρό κράτος.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Κούρτι , παρότι ήρθε πρώτος στις βουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου, δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να οδηγήσει τη χώρα σε νέες κάλπες στις 28 Δεκεμβρίου.

Το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις του κόμματός του με την Ουάσινγκτον έχουν επιβαρυνθεί, καθώς οι ΗΠΑ τον κατηγορούν ότι με τις επιλογές του «υπονομεύει τη σταθερότητα» της χώρας, ιδιαίτερα λόγω της προσπάθειάς του να εμποδίσει τη συμμετοχή ενός σερβικού πολιτικού κόμματος στις επερχόμενες εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ