Η αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε «εχθρικούς» πυραύλους και drones, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός, με το εμιράτο να αποδίδει τις επιθέσεις αυτές στο Ιράν.

«Όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις», ανακοίνωσε ο στρατός με ανάρτηση στο X.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ δήλωσε αργότερα σε ανακοίνωσή του ότι «θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για αυτές τις ειδεχθείς επιθέσεις».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι στόχευσαν μια βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της επικράτειάς του, χωρίς να κατονομάσει τη χώρα όπου βρίσκεται η βάση.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA ανέφερε ότι οι σειρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα του Κόλπου, παρά την εκεχειρία που ισχύει μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Την περασμένη Πέμπτη, το Κουβέιτ ανέφερε μια παρόμοια επίθεση την οποία αργότερα απέδωσε στο Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να τονίζουν ότι στόχευσαν μια αμερικανική βάση σε αντίποινα για νέες αμερικανικές επιθέσεις στην ιρανική επικράτεια.