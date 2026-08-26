Επιβεβαίωσε επισήμως την αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), Τζον Ράτκλιφ, στη ρωσική πρωτεύουσα, το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Ρώσου Προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Αμερικανός αξιωματούχος βρέθηκε στη Μόσχα για συνομιλίες με ομολόγους του από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από το πρόγραμμα των επαφών του διευθυντή της CIA, ο Ντμίτρι Πεσκόφ υπογράμμισε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είχε συνάντηση με τον Τζον Ράτκλιφ κατά τη διάρκεια της παραμονής του τελευταίου στη Ρωσία.

Όπως διευκρινίστηκε, οι συναντήσεις του επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών περιορίστηκαν στο επίπεδο των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών, στο πλαίσιο επαφών για εξειδικευμένα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στην ουσία δηλαδή, κράτησε ως επταφράγιστο μυστικό, τον λόγο της αιφνιδιαστικής επίσκεψης του Ράτκλιφ.

Το ταξίδι του Ράτκλιφ στη Μόσχα —το οποίο αποκαλύφθηκε αρχικά από την κίνηση αμερικανικού κυβερνητικού αεροσκάφους προς τη ρωσική πρωτεύουσα— αποτελεί μια από τις σπάνιες επισκέψεις υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου των μυστικών υπηρεσιών στη Ρωσία.

Αν και οι λεπτομέρειες των συνομιλιών παραμένουν απόρρητες, η παρουσία του διοικητή της CIA στη Μόσχα υπογραμμίζει την ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας σε επίπεδο πληροφοριών και ασφαλείας, παρά τη βαριά και τεταμένη ατμόσφαιρα στο διπλωματικό πεδίο.

Πάντως γεγονός είναι ότι οι Ουκρανοί ανέστειλαν όλες τις επιχειρήσεις με drones πάνω από τη Μόσχα, για όσες ώρες βρέθηκε εκεί ο αξιωματούχος των ΗΠΑ.