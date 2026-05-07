Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την εφαρμογή διήμερης κατάπαυσης του πυρός στα μέτωπα της Ουκρανίας, με αφορμή τους εορτασμούς για την 81η επέτειο της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Η εκεχειρία τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και θα διαρκέσει έως το τέλος της 9ης Μαΐου.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι η εκεχειρία αφορά το διήμερο 8 και 9 Μαΐου. Από την πλευρά του, το Κίεβο είχε προχωρήσει σε δική του ανακοίνωση κατάπαυσης πυρός ήδη από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, κατηγορώντας παράλληλα τη Μόσχα για συνεχιζόμενες επιθέσεις παρά τις διακηρύξεις. Ερωτηθείς για την κίνηση της ουκρανικής πλευράς, ο Πεσκόφ δήλωσε πως «η ρωσική πλευρά δεν είχε καμία αντίδραση» στην ανακοίνωση του Κιέβου.

Λόγω της «τρομοκρατικής απειλής», όπως την χαρακτήρισε ο Πεσκόφ, οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν λάβει έκτακτα μέτρα για την προστασία των εορταστικών εκδηλώσεων του Σαββάτου. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τις πρόσφατες διακοπές στις υπηρεσίες ίντερνετ στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντάς τις «απαραίτητες» για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, αναφέρθηκε σε απειλές του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχετικά με την παρέλαση της 9ης Μαΐου, τονίζοντας ότι η Ρωσία τις εκλαμβάνει ως «πρόθεση διενέργειας τρομοκρατικής επίθεσης».

Πέραν του μετώπου στην Ουκρανία, η Μαρία Ζαχάροβα εξαπέλυσε βολές κατά της ηγεσίας της Αρμενίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα σύρεται σε μια «αντιρωσική τροχιά» υπό την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.