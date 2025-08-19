Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε, ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και των Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο.

Ειλικρινής και εποικοδομητική χαρακτηρίστηκε η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών από το βοηθό του Βλαντιμίρ Πούτιν

Η συνομιλία, η οποία είχε διάρκεια 40 λεπτών, χαρακτηρίστηκε ως «ειλικρινής» και «αρκετά εποικοδομητική», από τον βοηθό του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ.

Ένα από τα κύρια σημεία της συζήτησης, αφορούσε την ενίσχυση του επιπέδου εκπροσώπησης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών για τις συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Πρωταρχικό θέμα συζήτησης η αναβάθμιση των διαπραγματευτικών αντιπροσωπειών

Όπως επισημάνθηκε, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πιθανότητα αναβάθμισης των διαπραγματευτικών αντιπροσωπειών, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αρκεί να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Η ανακοίνωση αυτή, έγινε σε συνδυασμό με την παύση των συνομιλιών μεταξύ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσιγκτον, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνάντησης.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διμερούς συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν προηγουμένως πραγματοποιήσει τρεις γύρους διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι, αν και είχαν ως αποτέλεσμα την επίλυση ανθρωπιστικών ζητημάτων, όπως η ανταλλαγή κρατουμένων, δεν κατέστησαν δυνατή την επίτευξη συμφωνίας, για το τέλος του πολέμου.

Η ρωσική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ηγείτο από τον Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, Σύμβουλο του Πούτιν, ενώ η ουκρανική αντιπροσωπεία, ήταν υπό την ηγεσία του πρώην Υπουργού Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ.