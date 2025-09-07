Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οι δυτικές επιχειρήσεις είναι ευπρόσδεκτες να επιστρέψουν στη Ρωσία εάν δεν έχουν υποστηρίξει τον ουκρανικό στρατό και έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις προς τους υπαλλήλους τους και το κράτος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σε συνέντευξή του στο Tass στα πλαίσια του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, ο Πεσκόφ περιέγραψε την προσέγγιση της Μόσχας των ξένων εταιρειών που εγκατέλειψαν τη ρωσική αγορά μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης της Ουκρανίας το 2022 και τις δυτικές κυρώσεις. Δήλωσε ότι «θα ήταν λάθος να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν αυτές οι εταιρείες να επιστρέψουν».

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, πολλές εταιρείες που αποχώρησαν «διατηρούν το δικαίωμα να επιστρέψουν, αν έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς τους υπαλλήλους και τις ρωσικές περιοχές… εφόσον μαζί τους, φυσικά, θα έχουμε διεξάγει αρχικά έναν πολύ προσεκτικό, και με σεβασμό διάλογο, για να προφυλάξουμε τα συμφέροντά μας».

Άλλες εταιρείες, ωστόσο, εγκατέλειψαν τους υπαλλήλους τους χωρίς να πληρώσουν μισθούς τους ή να εκπληρώσουν τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πρόσθεσε ότι θα εξακολουθεί να τους επιτρέπεται να επιστρέψουν όσο κάνουν τροποποιήσεις. «Στον καθένα πρέπει να επιτρέπεται να μπορεί να επιστρέψει πίσω. Θα είναι πολύ δαπανηρό για αυτούς να επιστρέψουν».

Οι δυτικές εταιρείες που άφησαν τη Ρωσία δεν επιστρέφουν ακόμα, ωστόσο πολλές εταιρείες από άλλες χώρες κάλυψαν το κενό τους, δήλωσε ακόμα ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε ότι οι μόνες εταιρείες που δεν είναι ευπρόσδεκτες είναι αυτές που υποστήριξαν τον Ουκρανικό στρατό. «Αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη γίνει εχθροί, και ως τέτοιοι έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν», είπε.

Καθώς οι δυτικές εταιρείες εξήλθαν από τη ρωσική αγορά, έχασαν δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Μόνο η BP είχε μια μείωση της αναγνωρισμένης αξίας της μεγαλύτερης από 25 δισεκατομμύρια δολάρια από την έξοδο από το χρηματιστήριο Rosneft. Η McDonald’s, η οποία πούλησε τα ρωσικά εστιατόρια της σε έναν τοπικό παράγοντα, έπρεπε να διαγράψει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μια ανάλυση του Reuters νωρίτερα φέτος εκτιμά ότι οι ξένες εταιρείες που εξέρχονταν από τη χώρα έχασαν συνολικά περισσότερα από 107 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η Μόσχα παραμένει «ανοιχτή στη συνεργασία, ιδιαίτερα με τους φίλους μας», και ποτέ δεν «στράφηκε ή έδιωξε κανέναν». Πρόσθεσε ότι πολλές δυτικές εταιρείες «περιμένουν με ανυπομονησία να αρθούν όλοι αυτοί οι πολιτικοί περιορισμοί», ενώ μερικές συνεχίζουν να λειτουργούν στη Ρωσία.