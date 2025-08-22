Μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού πρόεδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, τα μηνύματα δεν είναι σαφή στην κατεύθυνση προετοιμασίας της τριμερούς συνάντησης, η οποία γνωστοποιήθηκε μετά την τελευταία επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Τόσο η κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου, όσο και οι δηλώσεις Ρώσων υπουργών θολώνουν το τοπίο. Από τη μία, το μπαράζ ρωσικών πυραύλων στην Ουκρανία το βράδυ της Τετάρτης. Από την άλλη, οι δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος σημειώνει πως ο Πούτιν θα είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια συνάντηση κορυφής με τον Ζελένσκι, όταν θα είναι έτοιμη η ημερήσια διάταξη, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

«Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση»

Ο Λαβρόφ, μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press with Kristen Welker» του NBC, υπογράμμισε ότι η Ρωσία συμφώνησε να επιδείξει ευελιξία σε μια σειρά από σημεία που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση» μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση (…), ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν η ημερήσια διάταξη αυτής της συνόδου κορυφής είναι έτοιμη. Και αυτή η ημερήσια διάταξη δεν είναι καθόλου έτοιμη», δήλωσε ο Λαβρόφ στη συνέντευξη του στο NBC που μεταδόθηκε σήμερα

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Ουάσινγκτον θα ήθελε τα εμπόλεμα μέρη να αποδεχτούν «αρκετές αρχές» για μια μελλοντική διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και των συζητήσεων για ανταλλαγές εδαφών. Αλλά «ο Ζελένσκι είπε «όχι» σε όλα αυτά», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ. «Πώς μπορούμε να συναντηθούμε με έναν άνθρωπο που προσποιείται ότι είναι ηγέτης» διερωτήθηκε ο Λαβρόφ.

Χθες ο Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι η συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από μια «λεπτομερή προετοιμασία» και «την επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας» του Ζελένσκι.

«Ψυχρολουσία» για τον Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι διοργανώνει μια διμερή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, μετά από κρίσιμες συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο — αλλά δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες. Ωστόσο, η Μόσχα μετά και τις δηλώσεις του Λαβρόφ φαίνεται ξεκάθαρα πως είναι απρόθυμη να δεσμευτεί για μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Ρώσος ηγέτης είχε συμφωνήσει σε μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση, προωθώντας την υποτιθέμενη ανοιχτή στάση του στις διαπραγματεύσεις ως σημαντική πρόοδο, Ευρωπαίοι διπλωμάτες και ηγέτες εξέφρασαν σκεπτικισμό ως προς το αν η Μόσχα ενδιαφέρεται πραγματικά για τον τερματισμό του πολέμου και είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί με καλή πίστη.

«Ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση και ότι είναι αυτή η επιτιθέμενη πλευρά», δήλωσε την Παρασκευή η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Παρασκευή τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις αυστηρές αμερικανικές κυρώσεις, τις οποίες ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει στη Ρωσία και στους εμπορικούς της εταίρους εάν το Κρεμλίνο δεν συμμετάσχει.

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να συνεχίσει να αποφεύγει τη συνάντηση», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Κίεβο. «Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, ώστε ο Πρόεδρος Τραμπ να μην τους επιβάλει κυρώσεις».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ίδια άποψη τη Δευτέρα, πριν από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο. «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέλει την ειρήνη; Η απάντηση είναι όχι. Αν θέλετε την ειλικρινή μου άποψη: όχι», δήλωσε.

Πέντε διπλωμάτες της ΕΕ, στους οποίους παραχωρήθηκε ανωνυμία για να ρίξουν φως στις ευαίσθητες κλήσεις, δήλωσαν στο Politico ότι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τον Μακρόν. Εν τω μεταξύ, ρωσικά πυραύλα και drones συνεχίζουν να πέφτουν στις ουκρανικές πόλεις, σκοτώνοντας αμάχους και καταστρέφοντας υποδομές.