Αστείρευτες είναι οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο Έπστιν, με τις νεότερες πληροφορίες να αφορούν τη δράση του Αμερικανού στη Γαλλία και συγκεκριμένα, στο Παρίσι. Φωτογραφικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν το κρησφύγετο που διατηρούσε στην «πόλη του φωτός», στο εσωτερικό του οποίου οι Αρχές πιστεύουν ότι ο χρηματιστής διέπραξε ειδεχθή σεξουαλικά εγκλήματα.

Τις φωτογραφίες δημοσιοποίησε η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien». Σε αυτές, φαίνεται το καταφύγιο των 18 δωματίων του Τζέφρι Έπστιν στην Avenue Foch, που είχε ακόμα και δωμάτιο για μασάζ. Οι εικόνες δείχνουν ένα τραπέζι μασάζ, ερωτικά βοηθήματα μέσα σε συρτάρια, καθώς και ένα κάδρο με φωτογραφία του Αμερικανού εγκληματία, πλαισιωμένου από δύο γυμνόστηθες γυναίκες.

Το γαλλικό μέσο ενημέρωσης δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από την τοπική αστυνομία κατά τη διάρκεια έρευνας το 2019, για βιασμούς που φέρεται να διαπράχθηκαν μέσα στο πολυτελές διαμέρισμα από τον Jean-Luc Brunel, έναν Γάλλο ατζέντη μοντέλων και μακροχρόνιο φίλο του Έπστιν.

Ο Brunel βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Παρισιού, ενώ περίμενε τη δίκη του για βιασμό παιδιού. Εξεταζόταν επίσης η εμπλοκή του σε εμπορία ανηλίκων, μερικοί από τους οποίους ήταν μόλις 12 ετών. Οι Αρχές είχαν ανακοινώσει ότι κρεμάστηκε με σεντόνια.

Η κρυψώνα του Έπστιν στη Γαλλία, που αγοράστηκε το 2001, είναι βαμμένη σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του ροζ, με ταπετσαρία με δράκους στο «κινέζικο δωμάτιο», ένα γραφείο με κόκκινο δέρμα, μια «ροτόντα» με ένα χαλί από δέρμα αρκούδας με θέα στην Αψίδα του Θριάμβου και τοίχους καλυμμένους με φωτογραφίες γυμνών γυναικών.

Το ακίνητο διέθετε επίσης μια παράξενη διακόσμηση με ζώα, από κέρατα αντιλόπης και ένα ταριχευμένο ελεφαντάκι, μέχρι έναν γύπα. Περιλάμβανε επίσης σάουνα και γυμναστήριο.

Αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε πρόσφατα εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον Έπστιν, οι Γάλλοι ξεκίνησαν δύο νέες έρευνες σχετικά – μία για την εμπορία ανθρώπων και μια για φερόμενα οικονομικά εγκλήματα. Παλιά στοιχεία από την έρευνα του Brunel επίσης επανεξετάζονται.

«Ελπίζουμε ότι όλα αυτά τα δεδομένα θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε μια τεκμηριωμένη, πολύ ευρεία, πανοραμική εικόνα της υπόθεσης», δήλωσε η επικεφαλής εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, σύμφωνα με τους Times.