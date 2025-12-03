Η βρετανική κυβέρνηση ανέβαλε εκ νέου την Τρίτη, για τρίτη φορά, την απόφασή της για την έγκριση του εξαιρετικά αμφιλεγόμενου σχεδίου της Κίνας να κατασκευάσει στο Λονδίνο τη μεγαλύτερη πρεσβεία στην Ευρώπη, σύμφωνα με επιστολή της κυβέρνησης που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters.

Τα σχέδια της Κίνας να κατασκευάσει μια νέα υπερ-πρεσβεία κοντά στον Πύργο του Λονδίνου, στη θέση ενός κτηρίου ιστορίας δύο αιώνων, έχουν καθυστερήσει τα τελευταία τρία χρόνια λόγω της αντίθεσης των κατοίκων της περιοχής, νομοθετών και ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ οι οποίοι βρίσκονται στη Βρετανία.

Εδώ και χρόνια, η Κίνα προσπαθεί να μεταφέρει την πρεσβεία της από την κοσμοπολίτικη συνοικία Μέριλμπον σε ένα ιστορικό μέρος της συνοικίας Τάουερ Χάμλετς, κοντά στον Πύργο του Λονδίνου.

Η απόφαση σε σχέση με το έργο αυτό αναμενόταν έως τη 10η Δεκεμβρίου.

Ωστόσο σύμφωνα με επιστολή που εστάλη στις ενδιαφερόμενες πλευρές, μεταξύ των οποίων κοινοβουλευτικοί που συγκροτούν τη “Διακοινοβουλευτική Συμμαχία για την Κίνα”, η καταληκτική ημερομηνία μετατέθηκε για τον Ιανουάριο.

Στην επιστολή αυτή, το υπουργείο Στέγασης και Κοινοτήτων, επισήμως αρμόδιο για να λάβει απόφαση επί του θέματος, αναφέρει ότι “δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε απόφαση” έως τη 10η Δεκεμβρίου, και μεταθέτει την προθεσμία μέχρι “το αργότερο την 20ή Ιανουαρίου 2026”.

Η απουσία απόφασης για την πρεσβεία αντανακλά τις εντάσεις μεταξύ Λονδίνου και Πεκίνου.

Η Κίνα αγόρασε το 2018 έναντι 316 εκατομμυρίων ευρώ τον εν λόγω χώρο για τη νέα πρεσβεία, εκεί όπου στεγαζόταν εδώ και σχεδόν δύο αιώνες το Βασιλικό Νομισματοκοπείο. Τα αιτήματά της για άδεια πολεοδομίας απορρίφθηκαν από το τοπικό συμβούλιο. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε πέρυσι από τον Στάρμερ να παρέμβει.

Ωστόσο η κατασκευή της υπερ-πρεσβείας, η οποία θα μπορούσε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, προκάλεσε επικρίσεις στη γύρω περιοχή και ανησυχίες για την “παρακολούθηση” και την κατασκοπεία τις οποίες θα μπορούσε να ευνοεί το κτίριο, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο Σίτι, το χρηματοπιστωτικό κέντρο του Λονδίνου.

Η αναβολή ανακοινώθηκε την Τρίτη, την επομένη ομιλίας του Κιρ Στάρμερ, στην οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός διευκρίνισε τη θέση του έναντι του Πεκίνου: ο πρωθυπουργός θέλει να “εργάζεται και να εμπορεύεται” με την Κίνα, ενώ παράλληλα θέλει να “προστατεύεται” από μια χώρα η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί “πραγματική απειλή για την εθνική ασφάλεια”.

Ο Στάρμερ προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η Κίνα αποτελεί “απειλή για την εθνική ασφάλεια” της Βρετανίας, αλλά πρόσθεσε ότι οι στενότεροι επιχειρηματικοί δεσμοί είναι προς το εθνικό συμφέρον.

Το Πεκίνο κατήγγειλε τις “αβάσιμες κατηγορίες”.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters, AFP