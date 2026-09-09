Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη (09/09) πως προτίθεται να νομοθετήσει «όσο το δυνατόν συντομότερα» προκειμένου να απαγορεύσει στους ανήλικους να λαμβάνουν, στέλνουν ή να βλέπουν εικόνες γυμνού, κρίνοντας ανεπαρκείς τις προτάσεις των Apple και Google, με τις οποίες διαπραγματευόταν εδώ και τρεις μήνες.

«Πρόοδοι έχουν καταγραφεί, σηματοδοτώντας ένα πρώτο βήμα στις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε την εκμετάλλευση και τις σεξουαλικές κακοποιήσεις των παιδιών στο διαδίκτυο. Εντούτοις, δεν αίρονται στο ύψος των προσδοκιών της κυβέρνησης», εξηγεί σε ένα δελτίο Τύπου το Λονδίνο, φιλοδοξία του οποίου είναι να «υιοθετήσει τους αυστηρότερους νόμους στον κόσμο αναφορικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια» των ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νομοθεσία στοχεύει να θεσπίσει προστασίες απευθείας στο επίπεδο των συσκευών, «περιλαμβανομένης της κάμερας και των εφαρμογών τρίτων». Τα φίλτρα ανίχνευσης του γυμνού θα πρέπει να ενεργοποιούνται από προεπιλογή στις συσκευές και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από τους κάτω των 18 ετών, χωρίς οι γονείς να χρειάζεται να κάνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Επιπλέον, μονάχα οι χρήστες που θα είναι ικανοί να αποδείξουν πως είναι ενήλικες «μέσω μιας αποτελεσματικής διαδικασίας εξακρίβωσης της ηλικίας» θα μπορούν, στα πλαίσια της ανακοινωθείσας νομοθεσίας, να λαμβάνουν, να βλέπουν ή να στέλνουν φωτογραφίες με γυμνό.

«Δεδομένης της πολυπλοκότητας αυτού του ζητήματος, είναι απαραίτητο να αφιερωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη σωστή διαμόρφωση της νομοθεσίας», αναγνωρίζει η κυβέρνηση, η οποία δηλώνει έτοιμη να επανεξετάσει την αναγκαιότητά της «εάν οι εταιρείες εφαρμόσουν οι ίδιες λύσεις». «Συμμεριζόμαστε τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την καταπολέμηση της διαδικτυακής εκμετάλλευσης και κακοποίησης και έχουμε παρουσιάσει τα σχέδιά μας σε Βρετανούς αξιωματούχους για την καλύτερη προστασία των παιδιών», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Apple. «Είμαστε πλήρως αποφασισμένοι για τη συνέχιση της συνεργασίας μας με ειδικούς, νομοθέτες, προγραμματιστές εφαρμογών και κατασκευαστές συσκευών για την προστασία των παιδιών, διατηρώντας παράλληλα το απόρρητο και την πρόσβαση σε πληροφορίες», είπε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Google.

Το Ίδρυμα Internet Watch, το οποίο καταπολεμά τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο, αναφέρει ότι έχει καταγράψει σε διάστημα έξι μηνών «περισσότερες αναφορές για sextortion (εκβιασμό με χρήση προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο) που αφορούν παιδιά από ό,τι στο σύνολο του 2025».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP