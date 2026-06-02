Η Βρετανία δεν θα χρειαστεί να καταβάλει στη Ρουάντα δεκάδες εκατομμύρια λίρες για την ακυρωθείσα συμφωνία απέλασης αιτούντων άσυλο στη χώρα αυτή, αποφάνθηκε τη Δευτέρα το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο.

Ο διακυβερνητικός οργανισμός που εδρεύει στη Χάγη ανακοίνωσε ότι απέρριψε όλες τις οικονομικές αξιώσεις της Ρουάντας, η οποία υποστήριζε ότι η Βρετανία έπρεπε να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας, αν και την ακύρωσε το 2024 ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Με βάση το σχέδιο που είχε καταρτίσει η προηγούμενη, Συντηρητική κυβέρνηση, η Ρουάντα θα πληρωνόταν για να δεχτεί μετανάστες που είχαν φτάσει παράτυπα στη Βρετανία.

Το Κιγκάλι ζητούσε τουλάχιστον 60 εκατομμύρια λίρες, όπως έδειξαν τα έγγραφα του δικαστηρίου.

Το τριμελές δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι τον Νοέμβριο του 2024 η Ρουάντα συμφώνησε μέσω διπλωματικών σημειώσεων «να παραιτηθεί από τυχόν πρόσθετες πληρωμές από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο του 2025 και τον Απρίλιο του 2026», ανέφερε το δικαστήριο.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 15 Μαΐου, όμως λεπτομέρειές της δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Τελικά, μόνο τέσσερα άτομα πήγαν οικειοθελώς στη Ρουάντα βάσει της συμφωνίας ασύλου, η οποία συνάντησε νομικά εμπόδια πριν από την ακύρωσή της.

Η κυβέρνηση της Ρουάντας δήλωσε ότι σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά πρόσθεσε ότι τα ζητήματα ήταν περίπλοκα και ανοιχτά σε διαφορετικά νομικά συμπεράσματα.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι υπερασπίστηκε «σθεναρά» τη θέση της και κατηγόρησε τους Συντηρητικούς ότι «σπατάλησαν χρόνο και 700 εκατομμύρια λίρες από τα χρήματα των φορολογουμένων για να στείλουν τέσσερις εθελοντές στη Ρουάντα».

Οι σχέσεις μεταξύ της Βρετανίας και της Ρουάντας επιδεινώθηκαν πέρυσι, όταν το Λονδίνο διέκοψε μέρος της βοήθειας του στη χώρα αυτή λόγω του ρόλου της Ρουάντας στον πόλεμο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Ρουάντα κατηγορείται ότι υποστηρίζει την ανταρτική οργάνωση M23 στο ανατολικό Κονγκό, κάτι που διαψεύδει. Αντιθέτως, επιρρίπτει ευθύνες στις δυνάμεις της ΛΔ Κονγκό και του Μπουρούντι για τις συγκρούσεις που προκάλεσαν τον θάνατο χιλιάδων και τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων τον περασμένο χρόνο.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters