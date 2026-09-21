Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ (φωτό) «συνεχάρη» χθες Κυριακή (20/9) την Δανή ομόλογό του Μέτε Φρεντέρικσεν για τη συμφωνία που κατέληξαν Δανία και ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι δύο αρχηγοί κυβερνήσεων «χαιρέτησαν τη δέσμευση των ΗΠΑ στην περιοχή και υπογράμμισαν την κοινή στρατηγική σημασία του απώτατου Βορρά για την ευρωατλαντική ασφάλεια», ανέφερε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ σε ανακοίνωσή του.

«Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την πρωθυπουργό Φρεντέρικσεν και το Βασίλειο της Δανίας για τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας που ωφελεί τις ΗΠΑ, τη Γροιλανδία και τη Δανία και επισήμανε ότι θα μεταφέρει τα συγχαρητήριά του στον πρόεδρο Τραμπ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Μπέρναμ έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.

Η συμφωνία αυτή, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τον Τραμπ, πρόκειται να υπογραφεί στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Παρόλο που το κείμενο δεν έχει δημοσιευτεί, αυτό «αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου (της Δανίας) και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση», δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η συμφωνία εγγυάται ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορέσουν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις εκεί χωρίς τη συγκατάθεση των ΗΠΑ.

Ανοίγει επίσης το δρόμο για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.