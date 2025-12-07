Με την έναρξη της εορταστικής περιόδου, οι πόλεις της Λομβαρδίας αποκτούν μια ιδιαίτερη και ζεστή ατμόσφαιρα χάρη στα λαμπερά φώτα και τον υπέροχο στολισμό, που ζωντανεύει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Φυσικά το πελώριο και πολύ εντυπωσιακό δέντρο που κλέβει τις καρδιές μικρών και μεγάλων, μας ταξιδεύει στη μαγεία της γιορτής αυτής, που αποπνέει περισσότερο από κάθε άλλη εποχή την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη συγχώρεση και τη γενναιοδωρία. Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στην Piazza Duomo έλαμπε περισσότερο από ποτέ, και χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο, απόλαυσαν το υπέροχο θέαμα.

Ακόμη και το Belvedere του Palazzo Lombardia, την πρώτη ημέρα λειτουργίας του για το κοινό, κατέγραψε 2.000 επισκέπτες. Φυσικά οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες εκείνες, θα «απογειώσουν» τη ζεστασιά και τη Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Τα φώτα της Piazza Duomo, όπως και πολλών άλλων πλατειών της Λομβαρδίας, των καταστημάτων και της έκθεσης Artigiano in Fiera, συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση του Χριστουγεννιάτικου κλίματος. Τα Χριστούγεννα αποκτούν «λάμψη Ολυμπιακών Αγώνων»!

Η Λομβαρδία είναι περιφέρεια της βόρειας Ιταλίας και μια από τις μεγαλύτερες της χώρας. Η συνολική της έκταση είναι 23.000 τετρ. χιλ. και ο πληθυσμός 10.103.969. Κυριότερη πόλη και πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, είναι το Μιλάνο. Συνορεύει με την Ελβετία και τις Ιταλικές περιφέρειες Εμίλια – Ρομάνια στα νότια, με τη Βένετο στα ανατολικά και με την περιφέρεια Πιεμόντε στα δυτικά.