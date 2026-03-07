Το μακροβιότερο ζωντανό μύδι στον κόσμο έζησε για 507 χρόνια. Το 2006, στα ανοικτά των ακτών της Ισλανδίας, ένα γιγάντιο μύδι Ocean Quahog (Arctica islandica) ανελκύστηκε από τον πυθμένα του ωκεανού. Όπως ακριβώς μπορούμε να μετρήσουμε τους δακτυλίους ενός δέντρου για να καθορίσουμε την ηλικία του, έτσι μπορούμε να μετρήσουμε και τους δακτυλίους ανάπτυξης στα κελύφη των μυδιών. Οι ζώνες στο κέλυφος αποκαλύπτουν την ηλικία.

Δυστυχώς, το μύδι πέθανε κατά τη διαδικασία της εξέτασης από τους ερευνητές, οι οποίοι δεν γνώριζαν αρχικά την ακριβή, τεράστια ηλικία του.

Αυτός ο οργανισμός κατέχει το ρεκόρ Γκίνες ως το μακροβιότερο μεμονωμένο ζώο (μη αποικιακό) που έχει ανακαλυφθεί.

«Η ετήσια καταμέτρηση των ζωνών του κελύφους αποκάλυψε ότι αυτό το μύδι έζησε για περισσότερα από 405 χρόνια, καθιστώντας το το μακροβιότερο μαλάκιο και ίσως το αρχαιότερο μη αποικιακό ζώο που έχει ποτέ καταγραφεί», είχαν δηλώσει αρχικά οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αριζόνα.

Παρότι ήταν εξαιρετικά γηραιό, η μεταγενέστερη χρονολόγηση με ραδιοάνθρακα αποκάλυψε ότι το μύδι είχε πολλά ακόμη χρόνια ζωής, τοποθετώντας τη γέννησή του γύρω στο 1499 μ.Χ. Εκείνη την περίοδο στην Κίνα κυβερνούσε η δυναστεία των Μινγκ, από την οποία οι ερευνητές πήραν το όνομα για το μαλάκιο. Ήταν ήδη γνωστό ότι αυτό το είδος μυδιού είναι αρκετά μακρόβιο, αλλά δεν πιστευόταν ότι μπορούσε να ζήσει τόσο πολύ.

Ο αργός μεταβολισμός

«Το μύδι έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση οξυγόνου. Όταν ένα ζώο έχει τόσο αργό μεταβολισμό, συνήθως σημαίνει επίσης ότι έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Ωστόσο, πιστεύω επίσης ότι μέρος του λόγου για τη μακροζωία του βρίσκεται στα γονίδιά του. Με εξαίρεση την οξείδωση του νουκλεϊκού οξέος, τα επίπεδα φθοράς στο μύδι δεν αλλάζουν με την ηλικία, γεγονός που υποδηλώνει εξαιρετική κυτταρική συντήρηση», είχε δηλώσει στο Science Nordic η θαλάσσια βιολόγος Doris Abele.

Δυστυχώς, το μύδι πέθανε κατά τη διαδικασία της εξέτασης από τους ερευνητές, οι οποίοι δεν γνώριζαν αρχικά την ακριβή, τεράστια ηλικία του.

Αυτός ο οργανισμός κατέχει το ρεκόρ Γκίνες ως το μακροβιότερο μεμονωμένο ζώο (μη αποικιακό) που έχει ανακαλυφθεί.