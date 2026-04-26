Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 31χρονο φερόμενο δράστη της ένοπλης επίθεσης στην Ουάσιγκτον, στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από διεθνή μέσα, ο Κόουλ Τόμας Άλεν είχε συντάξει λίγο πριν από την επίθεση ένα «μανιφέστο», στο οποίο ο ίδιος αυτοαποκαλούνταν «Friendly Federal Assassin» («Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος»).

Ο 31χρονος έστειλε το ανατριχιαστικό κείμενο στα μέλη της οικογένειάς του, μόλις 10 λεπτά πριν ανοίξει πυρ στο ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον, όπου διεξαγόταν το πολυτελές γκαλά του Τύπου, το βράδυ του Σαββάτου (25/4).

Το κείμενο παραδόθηκε στην αστυνομία από έναν συγγενή του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Post, το «μανιφέστο» του Άλεν ανέφερε:

«Το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση. Δεν είμαι το άτομο που υπέστη βιασμό σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη.

Δεν είμαι ο μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε το παιδί που λιμοκτονεί, ούτε η έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν “κάποιος άλλος” καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή.

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια, αντί για σφαίρες.

Θα περνούσα ακόμα και πάνω από τους περισσότερους εδώ, για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο, (με βάση το ότι οι περισσότεροι “επέλεξαν” να παρακολουθήσουν μια ομιλία ενός παιδεραστή, βιαστή και προδότη, άρα είναι συνένοχοι), αλλά ελπίζω πραγματικά να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Photos just posted by Donald Trump appear to show the suspect identified as Cole Thomas Allen, a 31-year-old teacher from California on the ground surrounded by law enforcement officers at the Washington Hilton following the shooting at the White House Correspondents' Dinner — April 26, 2026

Στους στόχους του 31χρονου περιλαμβάνονταν «αξιωματούχοι της κυβέρνησης (εξαιρουμένου του Διευθυντή του FBI Kash Patel): Είναι στόχοι, κατά σειρά προτεραιότητας από τον υψηλότερο προς τον χαμηλότερο».

Ο Άλεν έγραψε, σύμφωνα με τις πληροφορίες: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδεραστή, βιαστή και προδότη να λερώσει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», έγραψε αναφερόμενος στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Τραμπ για δράστη ένοπλης επίθεσης: Είχε γράψει ένα «πολύ αντιχριστιανικό» μανιφέστο

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον άνδρα που συνελήφθη, καθώς προσπάθησε να μπει οπλισμένος στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, «πολύ διαταραγμένο άτομο»

«Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα «πολύ αντιχριστιανικό» μανιφέστο. «Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εκπομπή The ⁠Sunday Briefing του δικτύου Fox News.

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο Πρόεδρος Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα άτομο «προφανώς πολύ διαταραγμένο».