Το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την ανασυγκρότηση της Γάζας, αποκάλυψε στο Νταβός ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, σε μια εντυπωσιακή παρουσίαση. Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο σχεδιασμός της «Νέας Γάζας» θα υλοποιηθεί σε φάσεις

Ο Κούσνερ επεσήμανε ότι τα σχέδια θα υλοποιηθούν σε φάσεις και θα περιλαμβάνουν και τη στέγαση εργαζομένων. Παρουσιάζοντας τον χάρτη του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος σε μεγάλο ποσοστό έχει καταληφθεί πλέον από το Ισραήλ. Έκανε λόγο για περιοχές που θα μπορούσε να αναπτυχθεί και σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα, με στόχο 100% απασχόληση και ευκαιρίες για όλους.

Ο χάρτης της νέας Γάζας χωρίζει τον θύλακα σε ζώνες «κατοικίας» και «μεικτής παράκτιας τουριστικής ανάπτυξης». Το συνολικό κόστος του σχεδίου για ολόκληρη τη Γάζα ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Images of 'New Gaza' revealed by Trump's son-in-law 'New Gaza could be a hope, a destination, have a lot of industry and really be a place where people there can thrive and have great employment,' Jared Kushner added.

Εντυπωσιακές ψηφιακές απεικονίσεις των σχεδίων

Τα σχέδια συνοδεύονταν από ψηφιακές απεικονίσεις (CGI) που παρουσιάζουν το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η «Νέα Γάζα» εάν υλοποιηθεί το σχέδιο των αμερικανικών προτάσεων. Σε αυτές απεικονίζονται φουτουριστικά, ψηλά κτήρια δίπλα στη θάλασσα, στη σημερινή Λωρίδα της Γάζας, ένα κέντρο δεδομένων και πολυτελή διαμερίσματα, με αναφορές σε μελλοντική ανάπτυξη «παράκτιου τουρισμού». Προβλέπεται επίσης η κατασκευή περισσότερων από 100.000 κατοικιών στη Ράφα και 75 ιατρικών εγκαταστάσεων.

«Χρειαζόμαστε επενδύσεις στη Γάζα»

«Χρειαζόμαστε επενδύσεις» στη Γάζα, δήλωσε ο Κούσνερ, προβάλλοντας εικόνες με ψηλούς – φουτουριστικούς πύργους. «Το νούμερο ένα ζήτημα θα είναι η ασφάλεια. Προφανώς εργαζόμαστε πολύ στενά με τους Ισραηλινούς για να βρούμε έναν τρόπο αποκλιμάκωσης, και το επόμενο στάδιο είναι η συνεργασία με τη Χαμάς για την αποστρατιωτικοποίηση», είπε ο Κούσνερ.

«Χωρίς ασφάλεια, κανείς δεν πρόκειται να κάνει επενδύσεις, κανείς δεν θα έρθει να χτίσει εκεί. Χρειαζόμαστε επενδύσεις για να αρχίσουμε να δίνουμε θέσεις εργασίας», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως το «Συμβούλιο Ειρήνης» θέλει να χρησιμοποιήσει «αρχές της ελεύθερης αγοράς» ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της Γάζας από την ξένη βοήθεια.

Ο Κούσνερ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Γάζα διαθέτει «πολύ πολύτιμη» παραθαλάσσια γη. «Στη Μέση Ανατολή χτίζουν πόλεις έτσι – δύο, τρία εκατομμύρια ανθρώπους – μέσα σε τρία χρόνια. Άρα κάτι τέτοιο είναι απολύτως εφικτό, αν αποφασίσουμε να το κάνουμε», είπε.

Τραμπ: «Είμαι άνθρωπος του real estate»

Ο Τραμπ, σχολιάζοντας το σχέδιο για τη «Νέα Γάζα» που παρουσίασε ο γαμπρός του, τόνισε πως ο ίδιος είναι «κατά βάθος άνθρωπος του real estate» και μίλησε για τη δουλειά της ομάδα του στη Γάζα.

«Τους είπα: κοιτάξτε αυτή την τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα. Κοιτάξτε αυτό το “όμορφο κομμάτι γης”. Άνθρωποι που ζουν σήμερα τόσο άσχημα, θα ζήσουν τόσο καλά, αλλά όλα ξεκίνησαν από την τοποθεσία», τόνισε, αναφερόμενος στα σχέδια για τη «Νέα Γάζα».

