Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι ΗΠΑ συζητούν με το Ιράν συμφωνία ύψους 20 δισ. δολαρίων, με αντάλλαγμα τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και την παραίτηση του Ιράν από τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

Eιδικότερα, όπως μετέδωσε το Axios, αυτή την εβδομάδα σημειώθηκε σταθερή πρόοδος στις συνομιλίες, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Μια συμφωνία με αυτούς τους όρους θα έθετε τέλος στον πόλεμο, ενώ ενδεχομένως θα προκαλούσε αντίδραση από τους σκληροπυρηνικούς του Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών πιθανότατα θα συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών, προκειμένου να προσπαθήσουν να κλείσουν τη συμφωνία.

Οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ, πιθανότατα την Κυριακή, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Σύμφωνα με το μέσο, κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση Τραμπ είναι να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα έχει πρόσβαση στο απόθεμα σχεδόν 2.000 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου, που είναι θαμμένο στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του, και συγκεκριμένα στα 450 κιλά που έχουν εμπλουτιστεί σε καθαρότητα 60%.

Τα μέρη διαπραγματεύονται για το τι θα συμβεί με το απόθεμα και πόσα από τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν θα αποδεσμευτούν. Συζητούν επίσης τους όρους υπό τους οποίους το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social πως κανένα ποσό χρημάτων «δεν θα ανταλλαχθεί με οποιονδήποτε τρόπο» ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν υπό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες σε προηγούμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων να αποδεσμεύσουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια ώστε το Ιράν να αγοράσει τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι Ιρανοί ζήτησαν 27 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως αναφέρει το Axios, το τελευταίο ποσό που συζητήθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι πηγές. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι αυτή ήταν πρόταση των ΗΠΑ. Ο άλλος Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε την ιδέα «μετρητά έναντι ουρανίου» ως «μία από τις πολλές συζητήσεις».

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ιράν να συμφωνήσει να αποστείλει όλο το πυρηνικό υλικό του στις ΗΠΑ, ενώ οι Ιρανοί συμφώνησαν μόνο να το «αποδυναμώσουν» εντός του Ιράν.

Σύμφωνα με μια συμβιβαστική πρόταση που συζητείται τώρα, μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου θα αποσταλεί σε τρίτη χώρα, όχι απαραίτητα στις ΗΠΑ, και μέρος του θα αποδυναμωθεί στο Ιράν υπό διεθνή εποπτεία.

Τι αναφέρεται στο μνημόνιο

Το μνημόνιο κατανόησης (MOU) τριών σελίδων, για το οποίο διαπραγματεύονται οι δύο πλευρές, περιλαμβάνει επίσης μια «εθελοντική» αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν.

Οι ΗΠΑ απαίτησαν στον τελευταίο γύρο συνομιλιών το Ιράν να συμφωνήσει σε αναστολή 20 ετών. Η Τεχεράνη αντέδρασε προτείνοντας πέντε χρόνια, με τους μεσολαβητές να εξακολουθούν να προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, το Ιράν θα έχει τη δυνατότητα να διαθέτει πυρηνικούς ερευνητικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ιατρικών ισοτόπων, αλλά θα δεσμευτεί ότι όλες οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις θα είναι πάνω από το έδαφος και οι υπάρχουσες υπόγειες εγκαταστάσεις θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας ασχολείται επίσης με τα Στενό του Ορμούζ, αν και οι πηγές ανέφεραν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές σχετικά με το θέμα αυτό.

Bloomberg: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να αναστείλει επ’ αόριστον το πυρηνικό του πρόγραμμα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να αναστείλει επ’ αόριστον το πυρηνικό του πρόγραμμα και δεν θα λάβει κανένα από τα δεσμευμένα κεφάλαιά του από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Bloomberg την Παρασκευή, ανέφερε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή ΗΠΑ και Ισραήλ, είναι «ως επί το πλείστον ολοκληρωμένη». Όπως είπε, νέες συνομιλίες για μια μόνιμη συμφωνία «πιθανότατα» θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

«Τα περισσότερα βασικά σημεία έχουν οριστικοποιηθεί. Θα προχωρήσει πολύ γρήγορα», δήλωσε.

Η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις δηλώσεις αυτές, πέρα από την ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ούτε έχει επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς Τραμπ περί παραχωρήσεων, ιδίως στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιος θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τις συνομιλίες με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να ταξιδέψει ο ίδιος στο Ισλαμαμπάντ, που φιλοξένησε τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, τις επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους είχε αναλάβει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να τον στείλει εκ νέου μαζί με τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Τέλος, ο Τραμπ απέρριψε το ενδεχόμενο η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος να έχει χρονικό όριο, δηλώνοντας ότι θα ισχύει «χωρίς χρονικό περιορισμό».

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Reuters, o Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ έως ότου ολοκληρωθεί συμφωνία με το Ιράν, παρά το άνοιγμα του θαλάσσιου διαύλου από την Τεχεράνη.

Aνέφερε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με την Τεχεράνη για την απομάκρυνση ναρκών από τον θαλάσσιο διάδρομο, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξει καμία χρηματική συναλλαγή στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου του, το οποίο, όπως είπε, θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη διαδικασία να εξελίσσεται, ωστόσο, «με χαλαρό ρυθμό».

Ο Τραμπ προανήγγειλε επίσης νέες συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφήνοντας, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει οριστική απόφαση.