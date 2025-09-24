Ένα αεροσκάφος παγκόσμιου ρεκόρ, σχεδιασμένο να φέρει επανάσταση στην εφοδιαστική της αιολικής ενέργειας και όχι μόνο, θα πάρει μορφή στην Απουλία. Ονομάζεται WindRunner και είναι το αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων που αναπτύχθηκε από την αμερικανική εταιρεία Radia, η οποία επέλεξε το εργοστάσιο Grottaglie (Τάραντας) ως την ευρωπαϊκή βάση συναρμολόγησής της. Όχι απλώς ένα απλό αεροπλάνο μεταφοράς, αλλά μια μηχανή που κατασκευάστηκε γύρω από μια ιδέα: να καταστεί δυνατό αυτό που σήμερα φαίνεται αδύνατο από άποψη εφοδιαστικής, ξεκινώντας με ανεμογεννήτριες μήκους άνω των 100 μέτρων.

Ένας ενεργειακός γίγαντας

Το WindRunner, μήκους 109 μέτρων και με άνοιγμα φτερών 80 μέτρων, θα μπορεί να μεταφέρει ογκώδη φορτία που κανένα υπάρχον αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων δεν μπορεί να χειριστεί. Ο χώρος αποσκευών του θα έχει περισσότερο από δεκαπλάσιο όγκο από ένα Boeing 747 και θα μπορεί να μεταφέρει μονομπλόκ πτερύγια ανεμογεννητριών μήκους 95 έως 105 μέτρων. Στόχος είναι να επιτραπεί στις ανεμογεννήτριες επόμενης γενιάς να φτάνουν σε απομακρυσμένες τοποθεσίες χωρίς τα σημεία συμφόρησης της οδικής και λιμενικής εφοδιαστικής.

«Μιλάμε για ένα αεροσκάφος που έχει σχεδιαστεί όχι για να μεταφέρει περισσότερο βάρος, αλλά για να μεταφέρει περισσότερο χώρο», εξηγεί η ίδια η Radia στις τεχνικές της σημειώσεις, υπογραμμίζοντας πώς το WindRunner θα μπορεί επίσης να λειτουργεί σε ημι-προετοιμασμένους χωμάτινους διαδρόμους 1,8 χλμ.,

Γιατί η Ιταλία

Από αεροναυπηγικής άποψης, το Grottaglie αποτελεί στρατηγικό κόμβο στην Ιταλία και την Ευρώπη για την παραγωγή σύνθετων αεροκατασκευών. Εδώ, η Leonardo κατασκευάζει τα κεντρικά και οπίσθια τμήματα της ατράκτου του Boeing 787 Dreamliner σε μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση με περίπου 1.200 υπαλλήλους και πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές. Η εγκατάσταση ξεχωρίζει για την ικανότητά της να επεξεργάζεται μεγάλα εξαρτήματα από ανθρακονήματα. Αυτό συμπληρώνεται από την ανάπτυξη του έργου Grottaglie Spaceport, το οποίο στοχεύει στη μετατροπή του αεροδρομίου “Marcello Arlotta” σε πλατφόρμα για υποτροχιακές πτήσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τομέα του διαστήματος και των drones, ενισχύοντας τον ρόλο του χώρου ως πολυδιάστατου αεροδιαστημικού κόμβου.