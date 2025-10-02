Μεταξύ των πιο όμορφων εικόνων που μαρτυρούν το πολύτιμο έργο της πρωτετοντολόγου και ανθρωπολόγου Δρ. Jane Goodall, που πέθανε την 1η Οκτωβρίου 2025, και της ομάδας της, είναι η συγκινητική στιγμή της απελευθέρωσης της Wounda, μιας θηλυκής χιμπατζή που είχε σωθεί από το παράνομο εμπόριο ζώων.

Όταν βρέθηκε, ήταν σχεδόν ετοιμοθάνατη, αλλά χάρη στις φροντίδες της ομάδας της Goodall, το ζώο ανάρρωσε και ήταν δυνατό να απελευθερωθεί στο νησί Tchindzoulou, μια προστατευόμενη περιοχή του Κονγκό. Η στιγμή που άνοιξε το κλουβί λέει πολλά για τη σημασία του έργου της Jane Goodall: Η Wounda κάνει μερικά βήματα, αλλά μετά γυρίζει πίσω, σαν να ευχαριστεί τους ανθρώπους στους οποίους οφείλει τη ζωή της.

Αλλά είναι στην βρετανίδα διάσημη επιστήμονα που επιφυλάσσει την πιο συγκινητική στιγμή: μια μακρά και βαθιά αγκαλιά που δύσκολα μπορεί να αφήσει αδιάφορο.

Δείτε το βίντεο:

Η Δρ. Jane Goodall θεωρούνταν η κορυφαία ειδικός στον κόσμο στους χιμπατζήδες, έχοντας μελετήσει, για πάνω από 60 χρόνια, τις κοινωνικές και οικογενειακές αλληλεπιδράσεις των άγριων χιμπατζήδων.