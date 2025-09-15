Λίγα μόλις χιλιόμετρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, χτίζεται το μεγαλύτερο τζαμί της Ευρώπης.

Το κτήριο που θυμίζει φρούριο, με δώδεκα τρούλους και μιναρέδες, αίθουσες διαλέξεων, εστιατόρια, καταστήματα και σχολεία, θα στοιχίσει 36 εκατομμύρια δολάρια.

Το φιλόδοξο σχέδιο προβλέπει ένα κτήριο να είναι ανοιχτό για όλους και ένα πυλώνα «πνευματικής ολοκλήρωσης» και πολυπολιτισμικότητας, σύμφωνα με την οργάνωση που έχει αναλάβει την κατασκευή του.

Άλλοι όμως πιστεύουν πως πρόκειται για μια προσπάθεια αντικατάστασης του πολιτισμού, της θρησκείας και της ιστορίας.

Δείτε το βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους: